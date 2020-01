Google-Mutter Alphabet knackt die Billionen-Marke – Börsen-Rekord

Alphabet Inc.

Das ist eine börsennotierte US-amerikanische Holding der vormaligen Google LLC, die jedoch als Tochterunternehmen weiter existiert. Der Sitz ist Mountain View im Silicon Valley. Die Gesellschaft wird von Sundar Pichai als CEO geführt. Die Gründung der Dachgesellschaft erfolgte im Rahmen der Restrukturierung von Google, welche am 10. August 2015 erstmals angekündigt wurde. Die bestehenden Aktien von Google wurden im Verhältnis 1 zu 1 automatisch in Alphabet-Aktien umgewandelt.

Am 3. Dezember 2019 gaben Page und Brin den Rücktritt von ihren Posten bei Alphabet in einem Blogpost bekannt. Seitdem leitet der CEO von Google, Sundar Pichai, auch Alphabet als Geschäftsführer.

Quelle: wikipedia.de