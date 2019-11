Digital

Trotz schwarzer Liste: Microsoft darf Huawei weiter mit Software beliefern



Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft hat vom US-Handelsministerium eine Lizenz zum Verkauf von Software an das chinesische Unternehmen Huawei erhalten. Dies teilte Microsoft am Donnerstag (Ortszeit) mit. Huawei kann also künftig weiter neue MateBooks mit Windows 10 verkaufen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte einigen amerikanischen Firmen am Mittwoch gestattet, den Verkauf an den chinesischen Telekom-Riesen wiederaufzunehmen. Unklar bleibt weiterhin, ob und wann Android-Entwickler Google die entsprechende Lizenz erhält. Huawei ist auf die Genehmigung der USA angewiesen, um sein neues Top-Smartphone Mate 30 Pro mit Google-Diensten und -Apps verkaufen zu können.



Vor einem halben Jahr hatten die USA den Huawei-Konzern auf eine schwarze Liste gesetzt und dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit begründet.

