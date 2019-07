Wie Instagram nach einer schrecklichen Tat versagt – und User mit Herz reagieren

Jetzt ist klar, warum ein lettischer Schach-Grossmeister plötzlich so gut wurde

Igors Rausis ist 58-jährig. Seit 1992 ist der Lette Grossmeister. In den letzten sechs Jahren wirkte er unbesiegbar. Er reihte Sieg an Sieg und sein ELO-Rang stieg um 200 Punkte.

So kam er als älteste Person in die Top 100 der weltweit besten Schachspieler. In diesem Monat erreichte er mit dem 52. Rang seine höchste Platzierung.

«Unreal stuff», sagte der englische Internationale Meister Lawrence Trent letztes Jahr. «Absolut eindrücklich», fügte der russische Grossmeister Andrey Deviatkin im …