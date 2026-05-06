Giorgia Meloni wehrt sich gegen Deepfakes. Bild: keystone

Deepfakes von Meloni im Umlauf – Reaktion der Premierministerin geht viral

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Italiens Premierministerin Giorgia Meloni geht in die Offensive gegen KI-generierte Fotos von ihr und ruft zu verantwortungsvollem Verhalten auf.

Von ihr seien derzeit diverse falsche Bilder im Umlauf, die von «irgendeinem eifrigen Gegner» als echt ausgegeben würden, schreibt die Politikerin auf X. Den Hinweis verbindet Meloni mit einem Bild, das sie in Unterwäsche zeigt.

Sie begegnet dem Fake mit Humor: «Ich muss anerkennen, dass derjenige, der sie erstellt hat, zumindest im beigefügten Fall, mich sogar deutlich verbessert hat», schreibt sie. «Aber die Tatsache bleibt, dass man jetzt wirklich alles nutzt, nur um anzugreifen und Unwahrheiten zu erfinden.»

Mit diesem Post auf X setzt sich Meloni gegen Deepfakes zur Wehr. screenshot: x

Es gehe aber nicht nur um sie, so Meloni. «Deepfakes sind ein gefährliches Instrument, denn sie können jeden täuschen, manipulieren und treffen. Ich kann mich verteidigen. Viele andere nicht.»

Deshalb solle immer eine Regel gelten: «Erst prüfen, dann glauben, und erst glauben, dann teilen.» Was heute ihr passiere, können morgen jedem geschehen. Die Reaktion Melonis auf die Deepfakes sorgte für viel Aufsehen und Tausende von Shares. (sda/dpa)