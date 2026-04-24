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Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

24.04.2026, 10:2724.04.2026, 10:27

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren angekündigt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll bis Jahresende im Parlament eingebracht werden.

Das sagte Støre der Nachrichtenagentur NTB. Er habe seit seinem ersten Tag als Ministerpräsident darüber nachgedacht. «Jetzt kommt das Gesetz», sagte Støre.

FILE - Norway&#039;s Prime Minister Jonas Gahr Støre speaks at the Prime Minister&#039;s Office in Oslo, Aug. 31, 2025. (Rodrigo Freitas/NTB Scanpix via AP, File) Norway Election
Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.Bild: keystone

Die gesetzliche Altersgrenze für die Nutzung der sozialen Medien soll auf den 1. Januar des Jahres festgelegt werden, in dem die Jugendlichen ihren 16. Geburtstag feiern. In der Praxis dürften Jugendliche dann erst ab der zehnten Klasse Medien wie Instagram, TikTok und Snapchat nutzen, wie NTB berichtet. Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sei «eine der wichtigsten Prioritäten im Regierungsplan für Norwegen», sagte Støre.

Mittlerweile wird in mehreren europäischen Ländern über ähnliche Gesetzesvorhaben diskutiert. Vorreiter ist Australien, dort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren seit Mitte Dezember auf vielen grossen Plattformen keine eigenen Konten mehr haben. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Social-Media-Verbot in Australien: Jugendliche tricksen Altersprüfung aus
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