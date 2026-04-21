meist klar
DE | FR
burger
Digital
International

Amazon investiert weitere Milliarden in Anthropic

FILE - The Amazon logo is photographed at the Vivatech show in Paris, on June 15, 2023. Amazon says, Wednesday, March 27, 2024, its investing another $2.75 billion in the Artificial intelligence start ...
Amazon investiert im grossen Stil in KI-Firma Anthropic.Bild: keystone

Amazon investiert weitere Milliarden in Anthropic

Amazon vertieft mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt wird Amazon 5 Milliarden Dollar in den Entwickler des KI-Chatbots Claude stecken.
21.04.2026, 04:2821.04.2026, 04:28

In weiteren Schritten könnten es bis zu 20 Milliarden Dollar mehr werden. Zugleich wird Anthropic auf Amazons Chips mit dem Namen Trainium zurückgreifen, um seine KI-Modelle zu trainieren.

Insgesamt will der Claude-Entwickler in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Halbleiter und Rechenleistung von Amazon ausgeben. Der weltgrösste Online-Händler ist mit seiner Tochterfirma AWS der weltgrösste Anbieter von Cloud-Diensten. Zuvor war Amazon bereits ein führender Geldgeber von Anthropic mit Investitionen von insgesamt acht Milliarden Dollar.

Zwischen Pentagon und Mythos

Anthropic, ein Rivale des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, stand in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Die Firma riskierte einen Konflikt mit der US-Regierung, da sie trotz massiven Drucks darauf bestand, dass ihre KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen. Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko, was den Einsatz von Software des Unternehmens in Regierungsbehörden schwer beeinträchtigen kann. Die Firma klagt dagegen.

Zuletzt demonstrierte Anthropic aber, wie wichtig Technologie des Unternehmens für die US-Regierung ist. Ein neues Anthropic-Modell mit dem Namen Claude Mythos Preview findet zum Teil seit Jahrzehnten unentdeckt gebliebene Schwachstellen in verschiedener Software. In den falschen Händen wäre es damit eine gefährliche Cyberwaffe – und könnte zugleich der US-Regierung einen Vorteil geben, eigene Programme zu härten und potenzielle Schwachstellen für Spionage im Ausland auszunutzen. Anthropic hat keine Pläne, Mythos Preview öffentlich zu machen. (sda/dpa)

Analyse
Die KI, vor der sich die Welt (wirklich) fürchten muss, ist bereits hier
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das waren im März die beliebtesten E-Autos der Schweiz: Der Elektro-Pionier schlägt zurück
Elektroautos nehmen wieder Fahrt auf. Skoda dominiert die Stromer-Verkäufe und Tesla gab im März ein starkes Lebenszeichen. Doch bald könnten andere Hersteller das Feld von hinten aufrollen.
Im März kamen 5395 neue vollelektrische E-Autos auf Schweizer Strassen. Das sind satte 72 Prozent mehr als im Februar und 21 Prozent mehr als im März vor einem Jahr.
Zur Story