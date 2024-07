Zurzeit keine Landungen möglich: Der Flughafen Zürich ist von den weltweiten IT-Problemen betroffen. Bild: ho/flughafen zürich

IT-Panne sorgt weltweit für Chaos – keine Landungen am Flughafen Zürich möglich



Weltweit melden Medien IT-Ausfälle. Betroffen sind vor allem Fluggesellschaften, Banken, Notrufzentralen und Medien. Die genauen Gründe sind unbekannt.

Was ist passiert?

Auf der ganzen Welt vermelden diverse Organisationen Internetausfälle und IT-Probleme. Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. Unter anderem führte ein Energieunternehmen in Australien die Probleme darauf zurück. Crowdstrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden von Problemen, wie die Technologie-Website «The Verge» schrieb.



Der Fehler bei Crowdstrike habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienst Bloomberg. Der Software-Riese meldete zuvor Probleme mit seinem Cloud-Service 365.

Flugverkehr global stark beeinträchtigt

Stark betroffen sind vor allem Fluggesellschaften. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. In diversen Ländern wurden Check-In-Probleme gemeldet, etwa am Flughafen Melbourne in Australien. An indischen Flughäfen mussten derweil Boardingpässe von Hand geschrieben werden.

Am Vormittag begann der Flugbetrieb am Flughafen in Berlin langsam wieder anzulaufen. «Die Systeme des Flughafens sind wieder hochgefahren und wir kehren sukzessive zum Normalbetrieb zurück», teilte eine Sprecherin mit. «Es kommt weiterhin zu Wartezeiten.» Einzelne Flüge seien von den Fluggesellschaften gestrichen worden.

Flughafen Zürich betroffen

Die weltweite IT-Panne vom Freitag hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Zürich. Aktuell sind keine Landungen mehr möglich, wie der Flughafen mitteilte. Flüge mit Destination Zürich, die schon in der Luft sind, dürfen aber noch aufsetzen.

Die Fluggesellschaft Swiss ist von der globalen IT-Panne nicht direkt betroffen. Da aber Partnerfirmen wie die Luftraumüberwachung Skyguide mit der Störung konfrontiert sind, wirbelt es den Flugplan der Airline dennoch durcheinander.

Bis am späteren Freitagmorgen annullierte Swiss zwei Flüge nach Berlin und zurück, wie Mediensprecherin Meike Fuhlrott auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Es sei weiterhin vereinzelt mit Verspätungen zu rechnen. Zudem könnte es zu weiteren Streichungen von Flügen kommen. Passagiere sollten sich vor der Anreise an den Flughafen über den Stand ihres Fluges informieren.

Der Flughafen Genf registrierte im Gegensatz zu anderen Airports keine Schwierigkeiten durch das Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike. Dass die Flugsicherheit Skyguide von der Panne betroffen ist, dürfte aber Auswirkungen auf den Flugbetrieb haben, hiess es am Morgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.



News-Stationen und Notrufe betroffen

Von den weltweiten Computerproblemen sind in Frankreich auch mehrere Fernsehsender betroffen. Der Bezahlsender Canal+ informierte seine Abonnenten, dass er unter den Auswirkungen einer grossen weltweiten technischen Panne leide, die die ordnungsgemässe Ausstrahlung seiner Kanäle verhindere.Auch der Fernsehsender TF1 ist betroffen. Ein Moderator sagte im laufenden Programm, dass der Sender nicht alles wie gewohnt ausstrahlen könne. Beispielsweise könnten keine Karten zum Wettbericht gezeigt werden. Die Sendungen würden aber dennoch ausgestrahlt.

Auch das Team von Sky News wurde von den Problemen zu einer Pause gezwungen – was sie gemäss ihrem Post auf X relativ gelassen nahmen:

Verheerend sind die IT-Ausfälle auch in den USA. Gemäss «Bloomberg» funktioniere die Notrufnummer 911 in Alaska zurzeit nicht.



Aktie von der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike sackt ab

Eigentlich sollen die Dienste von Crowdstrike vor IT-Problemen schützen. Nun gibt es Hinweise, dass ein fehlerhaftes Software-Update der IT-Sicherheitsfirma Ursache einer weltweiten Störung ist.

Nach weltweiten Computerproblemen ist die Aktie des IT-Dienstleisters Crowdstrike unter Druck geraten. Das Wertpapier gab am Freitagvormittag an der Börse Frankfurt um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vortag nach.

Mit der Konzentration in der Software-Industrie passiert es immer wieder, dass zahlreiche Unternehmen von Problemen bei einzelnen Anbietern getroffen werden. So war zum Beispiel eine Cyberattacke auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya im Jahr 2021 bis nach Schweden zu spüren, wo die Supermarkt-Kette Coop fast alle Läden schliessen musste.

