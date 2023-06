Rekordzahl von Meldungen beim Cyber-Sicherheitszentrum

So viele Meldungen wie in der vergangenen Woche hat das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) noch nie erhalten. Wie es am Dienstag mitteilte, verzeichnete es 985 Rapporte. Grund waren gefälschte Drohmails im Namen der Polizei und diverse Phishing-Versuche.

Zwei in der vergangenen Woche gemeldete Phishing-Versuche zeigten gemäss dem Zentrum durch einen hohen Grad an Perfidität, dass die Urheber immer raffinierter werden. Lediglich kleine Fehler weisen demnach noch auf den bösartigen Charakter ihrer Mails und der Webseiten hin. Die Versuche werden damit immer schwieriger erkennbar. Phishing gehört beim NCSC zu den meistgemeldeten Phänomenen. (sda)