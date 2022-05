Apple lanciert neue iPhone-Funktionen, die vielen Menschen das Leben erleichtern sollen

Digitale Barrierefreiheit

Diese Woche feiert Apple den Weltweiten Aktionstag für digitale Barrierefreiheit («Global Accessibility Awareness Day», heuer am 19. Mai) «mit besonderen Veranstaltungen, ausgewählten Sammlungen und vielem mehr».



In den Apple Stores auf der ganzen Welt werden die ganze Woche über Live-Sessions angeboten, in denen man die Bedienungshilfen des iPhone kennenlernen kann. Mehr Informationen gibts in der Medienmitteilung (Quellen).