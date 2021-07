Digital

Nintendo Switch OLED Modell: Die Unterschiede zur alten Konsole



Neue, bessere Konsole angekündigt: Nintendo Switch OLED erscheint am 8. Oktober

Nintendo-Fans aufgepasst: Das Gaming-Unternehmen aus Japan hat eine neue, verbesserte Konsole angekündigt. Die Nintendo Switch (OLED-Modell) erscheint am 8. Oktober 2021. Neu ist besonders der grössere und farbintensivere 7-Zoll-Bildschirm.

So schlägt er sich im Vergleich zu einer herkömmlichen Switch-Konsole von Nintendo:

Bild: nintendo

Zudem verfügt die Konsole neu auch über einen verstellbaren Aufsteller. Damit lässt sich der Bildschirm ganz einfach auf einer Oberfläche platzieren. Zudem erhält das Gerät endlich auch einen LAN-Anschluss für eine stabilere Internetverbindung.

Der offizielle Trailer: Video: YouTube/Nintendo DE

64 GB Speicherplatz und zwei unterschiedliche Farben

Die Konsole erscheint am 8. Oktober in zwei unterschiedlichen Ausführungen, einmal in Weiss, einmal in Schwarz. Der Speicherplatz von 64 GB kann über eine zusätzliche Speicherkarte noch vergrössert werden.

Zudem sind alle Switch-Spiele auch mit der neuen OLED-Variante kompatibel. Auch die Controller funktionieren auf beiden Versionen. Alle Neuigkeiten zur Konsole findest du auf der Website von Nintendo. (leo)

