«Spiegel»-Webseite von Cyber-Attacke betroffen

«Spiegel»-Website von Cyber-Attacke betroffen

Die «Spiegel»-Website ist Ziel von Cyber-Attacken geworden. Auf der Startseite des Nachrichtenportals hiess es in der Nacht auf Samstag zeitweise:

«Liebe Leserinnen und Leser, die SPIEGEL-Website ist momentan Ziel von Cyber-Attacken und daher zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten an einer Lösung der Probleme und bitten, die Einschränkungen zu entschuldigen.»

Am frühen Morgen war der Hinweis dann nicht mehr zu sehen, Artikel auf der Webseite liessen sich problemlos öffnen. Nähere Informationen zu den Hintergründen der Cyber-Attacke gab es zunächst nicht.

(sda/dpa)