wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Digital
Elon Musk

EU-Kommission bezeichnet Musk-Kritik als «völlig verrückt»

epa12064563 Chief Spokesperson of the European Commission Paula Pinho speaks at the midday media briefing in Brussels, Belgium, 30 April 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
EU-Kommissionssprecherin Paula Pinho kontert Elon Musk.Bild: keystone

EU kontert Musk-Kritik als «völlig verrück»

08.12.2025, 15:5008.12.2025, 16:25

Die EU-Kommission hat Online-Attacken von US-Techmilliardär Elon Musk gegen die Europäische Union (EU) entschieden zurückgewiesen. «Es gehört zur Meinungsfreiheit, auch völlig verrückte Aussagen zu machen», sagte Kommissionssprecherin Paula Pinho am Montag in Brüssel. Eine Geldstrafe gegen Musks Onlinedienst X zu verhängen scheine der EU nicht die Sympathie des Milliardärs einzubringen, fügte Pinho hinzu.

Die EU hatte am Freitag eine Strafe in Höhe von 120 Mio. Euro gegen X verhängt und dies mit mangelnder Transparenz bei Werbung und Nutzerkonten auf der Plattform begründet. Als Reaktion schrieb Musk auf X: «Die EU sollte abgeschafft und die Souveränität an die einzelnen Länder zurückgegeben werden, damit die Regierungen ihre Bevölkerung besser vertreten können.»

Zudem teilte der reichste Mann der Welt ein Bild mit einer flatternden EU-Fahne, unter der die Hakenkreuzflagge der deutschen Nationalsozialisten zum Vorschein kommt. Für seine Anti-EU-Postings bekam er Zuspruch von Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew und dem russischen Chefideologen Alexander Dugin.

In einem weiteren Post erklärte er: «Ich liebe Europa, aber nicht das bürokratische Monster namens EU.»

Auch die US-Regierung kritisierte die Strafe gegen Musks Unternehmen. Aussenminister Marco Rubio nannte den Schritt einen «Angriff auf alle US-Technologieplattformen sowie auf das amerikanische Volk».

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat wiederholt EU-Digitalgesetze kritisiert. Diese legen Regeln für grosse Online-Dienste wie soziale Medien, Online-Marktplätze inklusive App-Stores oder Suchmaschinen fest, um illegale Inhalte, Desinformation und die Verletzung von Grundrechten zu bekämpfen und die Nutzer in der EU besser zu schützen.

Die Europäische Union hat trotz diverser Drohungen aus Washington stets erklärt, ihre Regeln durchsetzen zu wollen. Die EU hatte zuvor schon Apple und Google mit teils hohen Strafen belegt, weil sie wiederholt gegen EU-Gesetze verstossen haben. Die EU-Wettbewerbshüter ermitteln aber auch gegen europäische und chinesische Techfirmen, die mutmasslich gegen die neuen Digitalgesetze verstossen.

(sda/awp/afp/oli)

Musk vergleicht die EU mit Nazi-Deutschland – weshalb Trumps Leute das lieben
X schlägt nach Busse zurück und lässt EU keine Anzeigen mehr schalten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
X-Profile der Schweizer Regierung
1 / 17
X-Profile der Schweizer Regierung
Wie hält es die Schweizer Regierung mit der umstrittenen Social-Media-Plattform X von Elon Musk? In dieser Bildstrecke erfährst du, wie viele, respektiv wenig Follower die Bundesräte und ihre Departemente haben.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump droht Musk
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
KI-Flut auf Social Media: «Meine Hirnzellen sterben» – «Eine Scheinwelt ist es sowieso»
50 Prozent des Internets soll bereits aus KI-generiertem Inhalt bestehen. Mehrere deutsche Medien stellen nun die These auf, dass die Leute Instagram, Tiktok und Co. den Rücken kehren werden. Die vielen Beiträge, welche mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, würden die Leute abschrecken, so die Theorie.
Zur Story