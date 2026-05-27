Der hässlichste Ferrari ever? Ex-Präsident Luca di Montezemolo rechnet mit Ferrari ab
Mit dem Luce sticht Ferrari in ein Wespennest. Der am Montag präsentierte Elektro-Ferrari sollte mit seinen technisch beachtlichen Leistungsdaten für Schlagzeilen sorgen. Stattdessen erntet er in den internationalen Medien Hohn und Spott für die Optik, die massgeblich von Apples ehemaliger Design-Ikone Jony Ive mitgestaltet wurde.
Dass ausgerechnet Ferrari ein neues Auto präsentiert, das wie ein von generativer KI in fünf Sekunden generiertes Spielzeugauto aussieht, sorgt primär in Italien für rote Köpfe.
Dieses Auto kopieren die Chinesen nicht
Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo fürchtet um die Zerstörung der Ferrari-Legende. Gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA sagte er unverblümt:
Der ehemalige Assistent von Enzo Ferrari fügte noch einen weiteren Seitenhieb in Richtung des Design-Teams hinzu:
🚨 | Luca Cordero di Montezemolo on the new Ferrari Luce:— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 26, 2026
"If I said what I really think, I'd harm Ferrari. We're risking the destruction of a myth, I'm very sorry about that. I hope they at least remove the Prancing Horse from that car" pic.twitter.com/CdqD5mGFuN
Mit seiner Kritik steht der langjährige Ferrari-Vorsitzende nicht allein da: Carlo Calenda, ehemaliger italienischer stellvertretender Minister für wirtschaftliche Entwicklung und ein früherer Ferrari-Manager nannte den Luce «eine ästhetische und technische Beleidigung für alle, die Ferrari lieben oder, wie in meinem Fall, dort gearbeitet haben».
In den sogenannten sozialen Medien oder in den Kommentarspalten von watson klingt es ähnlich:
«Der Luce sieht eher wie ein japanisches Budget-Car aus, als ein italienischer Supersportwagen.»
«Sogar unser Mähroboter hat ein schöneres Design!»
«Ferrari bleibt ein Traumauto. Jetzt auch für Albträume.»
«Das wird vielleicht mal der rarste Ferrari, weil nicht mehr als 3 Stück verkauft werden.»
Ferrari-Chef verteidigt den Luce
Der aktuelle Ferrari-Präsident John Elkann versucht derweil die Wogen zu glätten: «Der Ferrari Luce ist ein Auto der Zukunft – und unverwechselbar Ferrari», sagte er und ergänzte, dass das Modell «genau das bekräftigt, was dieses Unternehmen seit jeher auszeichnet: den Mut, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren».
An der Börse verlor die Ferrari-Aktie am Dienstag zwischenzeitlich fast 8 Prozent ihres Wertes. Die Anleger sind offenbar nicht überzeugt, dass der mindestens 550'000 Euro teure E-Sportwagen ein Verkaufsrenner wird. Der Luce soll ab dem vierten Quartal 2026 ausgeliefert werden.
Weitere Reaktionen auf den Luce
Es gibt auch eine Heimversion
Wer wirklich hinter dem Design steckt
Ferrari Luce was designed by Homer pic.twitter.com/Ytz4sqQT6o— LetsGoGifs (@LetsGoGifs) May 26, 2026
Enzo Ferrari würde sich im Grabe drehen
Auch das Logo wurde leicht modifiziert
(oli)