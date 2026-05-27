Ferrari braucht die Hilfe von oben, wenn der Luce ein Erfolg werden soll. Bild: keystone

Der hässlichste Ferrari ever? Ex-Präsident Luca di Montezemolo rechnet mit Ferrari ab

Ferrari hat sein erstes E-Auto enthüllt. Zu reden gibt aber nicht der Wechsel zum E-Antrieb, sondern das kontroverse Design. Nun schaltet sich auch der ehemalige Ferrari-Präsident in die Diskussion ein.

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Mit dem Luce sticht Ferrari in ein Wespennest. Der am Montag präsentierte Elektro-Ferrari sollte mit seinen technisch beachtlichen Leistungsdaten für Schlagzeilen sorgen. Stattdessen erntet er in den internationalen Medien Hohn und Spott für die Optik, die massgeblich von Apples ehemaliger Design-Ikone Jony Ive mitgestaltet wurde.

Der neue Ferrari Luce (2026) sei «unverwechselbar Ferrari», meint Ferrari-Boss John Elkann. bild: @creation247

Dass ausgerechnet Ferrari ein neues Auto präsentiert, das wie ein von generativer KI in fünf Sekunden generiertes Spielzeugauto aussieht, sorgt primär in Italien für rote Köpfe.



Dieses Auto kopieren die Chinesen nicht

Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo fürchtet um die Zerstörung der Ferrari-Legende. Gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA sagte er unverblümt:

«Wenn ich sagen würde, was ich wirklich denke, würde ich Ferrari einen schlechten Dienst erweisen. Wir laufen Gefahr, eine Legende zu zerstören – und das macht mich zutiefst traurig. Ich hoffe, sie entfernen wenigstens das Logo ‹Cavallino Rampante› von diesem Auto.»

Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo Ansa

Der ehemalige Assistent von Enzo Ferrari fügte noch einen weiteren Seitenhieb in Richtung des Design-Teams hinzu:

«Immerhin ist es ein Auto, das die Chinesen nicht kopieren werden.»

Mit seiner Kritik steht der langjährige Ferrari-Vorsitzende nicht allein da: Carlo Calenda, ehemaliger italienischer stellvertretender Minister für wirtschaftliche Entwicklung und ein früherer Ferrari-Manager nannte den Luce «eine ästhetische und technische Beleidigung für alle, die Ferrari lieben oder, wie in meinem Fall, dort gearbeitet haben».



Vielleicht sieht er ja von hinten gut … Okay, vergesst es. bild: @AlexEdgerton

In den sogenannten sozialen Medien oder in den Kommentarspalten von watson klingt es ähnlich:



«Der Luce sieht eher wie ein japanisches Budget-Car aus, als ein italienischer Supersportwagen.»



«Sogar unser Mähroboter hat ein schöneres Design!»



«Ferrari bleibt ein Traumauto. Jetzt auch für Albträume.»



«Das wird vielleicht mal der rarste Ferrari, weil nicht mehr als 3 Stück verkauft werden.»



Satiriker und Internet-Nutzer machen sich über den neuen Ferrari lustig. bild: @ScrewderiaF1

Ferrari-Chef verteidigt den Luce

Der aktuelle Ferrari-Präsident John Elkann versucht derweil die Wogen zu glätten: «Der Ferrari Luce ist ein Auto der Zukunft – und unverwechselbar Ferrari», sagte er und ergänzte, dass das Modell «genau das bekräftigt, was dieses Unternehmen seit jeher auszeichnet: den Mut, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren».

An der Börse verlor die Ferrari-Aktie am Dienstag zwischenzeitlich fast 8 Prozent ihres Wertes. Die Anleger sind offenbar nicht überzeugt, dass der mindestens 550'000 Euro teure E-Sportwagen ein Verkaufsrenner wird. Der Luce soll ab dem vierten Quartal 2026 ausgeliefert werden.

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Weitere Reaktionen auf den Luce

bild: @naiivememe

Es gibt auch eine Heimversion

Enzo Ferrari würde sich im Grabe drehen bild: @pmullr

Auch das Logo wurde leicht modifiziert bild: via watson-user wasylon

(oli)