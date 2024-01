Mit diesen Codes schaltest du die geheimen Netflix-Kategorien frei – plus Weihnachtsfilme



Von den Netflix-Codes für Hunderte spezifische Genres hast du bestimmt bereits gehört. Inzwischen gibt es weitere Codes, um schnell den passenden Weihnachtsfilm und vieles mehr zu finden. Die Übersicht.

Wer Netflix nutzt, kennt das Problem: Man scrollt durch endlose Kategorien und Genres, findet aber trotzdem nichts Passendes. Dazu kommt: Netflix zeigt einem immer nur eine Auswahl der verfügbaren Titel an und gefühlt stets etwa das Gleiche.



Hier kommen die versteckten Codes ins Spiel, mit denen Netflix Filme und Serien in teils sehr spezifische Kategorien und Genres sortiert: beispielsweise «nostalgische Weihnachtsfilme aus den Neunzigerjahren», «politische Dokumentarfilme» oder «Horrorkultfilme». Mit diesen nicht öffentlich angezeigten Kategorien ist es einfach, neue Filme und Serien zu entdecken, die vom Netflix-Algorithmus nicht vorgeschlagen werden.



Wir erklären, wie du die Kategorien nutzen kannst und natürlich findest du hier auch die wichtigsten Netflix-Codes übersichtlich sortiert.



Versteckte Netflix-Kategorien finden und nutzen: So geht's

Im Browser (PC, Tablet, Smartphone) bei Netflix anmelden Diesen Link mit dem gewünschten Code aufrufen: www.netflix.com/browse/genre/XXXX XXXX ist dabei mit der gewünschten Kategorie zu ersetzen. Zum Beispiel: Der Platzhalterist dabei mit der gewünschten Kategorie zu ersetzen. Zum Beispiel: http://www.netflix.com/browse/genre/31694 – wenn du Komödien-Klassiker suchst. Western-Filme gibt es mit dem Code 7700. Alternativ auf dem Fernseher oder Smartphone einen der weiter unten aufgeführten Codes, beziehungsweise die entsprechende Kategorie («Western» etc.), in die Suchfunktion der Netflix-App eintippen. Doch anders als im Browser funktionieren in der App einige Codes nicht.

Wichtige Netflix-Codes nach Genres

Gut zu wissen: Nicht immer ist jede Kategorie mit Filmen oder Serien hinterlegt. Der Grund dafür ist das stets wechselnde Angebot bei Netflix und längst nicht alle in den USA abrufbaren Inhalte sind auch bei uns verfügbar.



Filme und Serien zu Weihnachten

Action- und Abenteuerfilme (1365)

Filmklassiker (31857)

Glauben und Spiritualität (26835)

Internationale Filme (7462)

Kinder- und Familienfilme (783)

Kultfilme (7627)

Romantische Filme (8883)

Die hier verlinkten Codes funktionieren im Web-Browser am Computer sowie auf dem Smartphone oder Tablet – bei letzteren öffnet sich direkt die Netflix-App, wenn man die Links für die gewünschte Kategorie aufruft.



Wer möchte, kann so beispielsweise unbekannte Kategorien auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop durchsuchen und interessante Filme und Serien der persönlichen Merkliste hinzufügen (mit dem Plus-Symbol in der Mobile-App oder am PC direkt im Browser). Anschliessend kann man sie auf dem Fernseher schauen.

Funktionieren die Codes auch auf dem Fernseher?

Mit dem Code 7700 zeigt Netflix Western-Filme an, allerdings kann man auch einfach nach «Western» suchen. bild: watson

Teils funktionieren die Codes, wenn man sie direkt in der Suchfunktion der Netflix-App auf dem Fernseher eintippt. Das ist allerdings gar nicht notwendig, da man auf dem Fernseher auch die oben stehenden Kategorien in die Suche eingeben kann. Die Liste dient also nicht zuletzt als Inspiration für Sucheingaben in der Netflix-App.



Wer Western-Filme sucht, muss sich nicht den Code 7700 merken, sondern gibt einfach «Western» ein. Nach Kategorien, bzw. Begriffen wie «Superhelden», «Stummfilm» oder «Schweizer Serien» zu suchen, liefert zudem oft bessere Ergebnisse als die Code-Eingabe.



Und sucht man auf dem Fernseher nach Genres wie «Komödie», erhält man weitere Subgenres wie «Action-Komödien», «romantische Komödien» oder «französische Komödien» angezeigt.



Auch in der Mobile-App zeigt der Code 7700 eine Auswahl von Western-Filmen und -Serien an. Über das Cast-Symbol (oben rechts) können die Inhalte auf einen Fernseher im gleichen WLAN gestreamt werden. screenshot: watson

Weitere Möglichkeiten, Netflix-Kategorien zu nutzen

Eine andere Möglichkeit, rasch neue Netflix-Kategorien bzw. -Inhalte zu entdecken, ist die Installation der Browser-Erweiterung FindFlix für Firefox oder für Chrome.



Mit dem Add-on «FindFlix» wird der Browser zu einer Suchmaschine für Netflix. So lassen sich beispielsweise auch Filme mit bestimmten Schauspielern finden. bild: Findflix

