Nintendo plant einen weiteren Film. bild: @GIBiz

Nintendo bestätigt, dass ein «Legend-of-Zelda»-Film kommt

Nach dem gewaltigen Erfolg des «Super Mario Bros.»-Films plant Nintendo einen Kino-Film basierend auf «The Legend of Zelda».

Mehr «Digital»

Der «Super Mario Bros.»-Film zog die Menschen in Scharen in die Kinos. Nun legt Nintendo nach: Das Unternehmen bestätigt, dass es an einer Live-Action-Adaption von «The Legend of Zelda» arbeitet.

Der Film wird unter der Regie von Wes Ball entstehen, der für die «Maze Runner»-Trilogie und den kommenden Film «Kingdom of the Planet of the Apes» bekannt ist. Zelda- und Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto wird als Co-Produzent fungieren, so wie er es auch beim diesjährigen Animationsfilm «Super Mario Bros.» getan hat. Als Co-Produzent ist Avi Arad an Bord, der in den letzten rund 20 Jahren zahlreiche Marvel-Filme produziert hat.



Auf X (ehemals Twitter) schreibt Miyamoto: «Ich habe Avi gebeten, diesen Film mit mir zu produzieren, und wir haben jetzt offiziell mit der Entwicklung begonnen, wobei Nintendo selbst stark in die Produktion eingebunden ist. Es wird einige Zeit dauern, bis er fertig ist, aber ich hoffe, Sie freuen sich darauf, ihn zu sehen.»



Details über den Zelda-Film sind nicht bekannt. Er wird gemeinsam von Nintendo und Sony finanziert, wobei Nintendo über 50 Prozent der Finanzierung stemmt und Sony Pictures Entertainment den weltweiten Vertrieb übernehmen wird.

Mit Filmen und neuen Vergnügungsparks rund um bekannte Nintendo-Spiele wie «Super Mario Bros.»., «Zelda» oder «Pokémon» versuchen die Japaner ihre Marken noch bekannter zu machen, was die Game-Verkäufe weiter ankurbeln soll.

Bereits 2015 gab es Gerüchte, dass Nintendo und Netflix an einer Live-Action-Zelda-Serie arbeiten, das Projekt wurde aber nie realisiert.

In diesem Jahr wurde mit «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» der jüngste Teil der Zelda-Reihe veröffentlicht. Das Spiel verkaufte sich innerhalb von vier Monaten fast 20 Millionen Mal.

Einen kleinen Hinweis auf einen Zelda-Film gab es bereits vor einigen Monaten: Regisseur Wes Ball schrieb im Juni auf X, dass er sich mit dem neuen «Zelda»-Game beschäftige.



(oli)