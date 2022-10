Bild: universal pictures

Trailer für «Super Mario Bros.» veröffentlicht – alles, was wir über den Film wissen

Der Trailer vom «Super Mario»-Film ist da – was wir darüber wissen

Alles, was wir über den neuen «Super Mario»-Film wissen (inklusive Trailer)

Lets-a go!

Der neue Trailer für «Super Mario Bros.» wurde veröffentlicht und zeigt einen ersten Blick auf die animierte Verfilmung der Kult-Franchise von Nintendo.

Im Trailer stürzen Bowser und sein riesiges, feuriges Schloss auf ein Eisreich. Bowsers Armee von Koopa Troopas, angeführt von Kamek dem Magikoopa, tritt gegen die Legionen von blauen Pinguinen an, die man aus den «Mario»-Spielen kennt.

In einer nächsten Szene fliegt der beliebte italienische Klempner durch ein grünes Rohr in das Pilzkönigreich. Der «Mario»-Titelsong erklingt im Hintergrund, als er aufwacht und Toad sieht. Toad führt Mario durch ein Tal voller riesiger Pilze, während in der Ferne das Schloss von Prinzessin Peach auftaucht.

«Super Mario Bros.» wurde 2021 angekündigt und hätte bereits dieses Jahr in die Kinos kommen sollen. Der Kinostart wurde jedoch auf den 23. März 2023 verschoben.

Handlung

Mario reist mit seinem Bruder Luigi durch ein unterirdisches Labyrinth und versucht, die gefangene Prinzessin Peach zu retten. Mehr ist über die Handlung dieser Adaption noch nicht bekannt.

Synchronstimmen

Chris Pratt: Mario

Anya Taylor-Joy: Princess Peach

Seth Rogan: Donkey Kong

Jack Black: Bowser

Charlie Day: Luigi

Keegan-Michael Key: Toad

Fred Armisen: Cranky Kong

Sebastian Maniscalco: Spike

Kevin Michael Richardson: Kamek

Trailer

Englisch:

Deutsch:

Kritik

Die ersten Reaktionen auf den Trailer fallen überwiegend positiv aus. Die Fans sind begeistert von Jack Black als Bowser, der Stimmung des Trailers und die Animationen.

Nur eines ist den Fans ein Dorn im Auge: Chris Pratt als Mario. Pratt kündigte im Voraus an, dass Marios Stimme «anders ist, als alles, was man in der Mario-Welt bisher gehört hat». Er habe mit den Produzenten lange an der Stimme gearbeitet, um die perfekte Stimme zu finden. Im Trailer hat Mario nur einen kleinen Auftritt, zu hören ist allerdings einfach Chris Pratts normale Stimme.

Das stösst Fans sauer auf:

Twitter-Reaktionen

«Man merkt, dass Jack Black eine Menge Liebe und Herz in seine Bowser-Stimme gesteckt hat, während Chris Pratt einfach nur äh ... gesprochen hat? Irgendwie seltsam, aber die Bilder sind absolut fantastisch, und ich liebe die allgemeine Stimmung des Ganzen.

Ich freue mich schon auf diesen Mario-Film.»

«Die Einführung von Bowser hat mir sehr gut gefallen, der Humor war grossartig. Jack Black und Keegan-Michael Key *chef's kiss*. Ich möchte Chris Pratt als Mario mögen, aber es klingt irgendwie komisch.»

«Jack Black wird als Bowser die Show stehlen.»

«Okay, die Animation für den Mario-Film sieht grossartig aus und ich freue mich darauf, zu sehen, was die Handlung dieses Films ist, aber guter Gott, ich kann nicht an der Tatsache vorbeischauen, dass Chris Pratt einfach seine normale Stimme für Mario benutzt.»

«Alles im ‹Mario›-Trailer funktioniert, ausser Mario.»

Wie findest du den «Super Mario»-Trailer?

(cmu)

Mehr Filme und Serien: