Zoom nutzt seit Monaten Userdaten zum Training von KI – für Aufregung sorgt das erst jetzt

Tech-Unternehmen geraten wegen der Nutzung von Userdaten zum Training von KI immer wieder in die Kritik: Ende 2019 wurde bekannt, dass bei den Sprachassistenten von Apple, Amazon, Google und Co. Mitschnitte von Unterhaltungen an diversen Standorten rund um die Welt von externen Dienstleistungsfirmen ausgewertet wurden . Darauf waren zum Teil sehr private Details zu hören. Die Unternehmen schränkten diese Praxis erst ein, als die Medien darüber berichteten.

Die Formulierung sorgte erst in den letzten Tagen für Schlagzeilen und Kritik: «Wir nutzen Audio-, Video- oder Chat-Inhalte zum Training unserer KI-Modelle nicht ohne Kundenzustimmung», schrieb Produktchefin Smita Hashim darauf in einem Blogeintrag. Sie verwies dabei auf zwei neue Funktionen, die Zoom bisher testweise kostenlos anbietet: Automatisch erstellte Zusammenfassungen von Unterhaltungen und Formulierungsvorschläge für Chats.

Kampf Musk vs. Zuck wird live auf X gezeigt, sagt Musk – Zuckerbergs Antwort sitzt 👊

Der geplante Käfigkampf zwischen ihm und Meta-CEO Mark Zuckerberg werde auf X per Livestream übertragen. Dies verkündete Elon Musk am Sonntag auf Twitter, das er jüngst in X umbenannt hatte. Der Erlös des Events soll an eine Wohltätigkeitsorganisation für Veteranen gehen.