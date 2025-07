Opel Mokka GSE: Opel bringt einen kleinen Elektro-SUV mit reichlich Kraft. bild: opel

Opel bringt seinen schnellsten Stromer auf den Markt

Opel bringt mit dem Mokka GSE das erste rein elektrische Sportmodell der Marke. Das kompakte SUV hat 280 PS und ist das schnellste Elektroauto der Rüsselsheimer.

Christopher Clausen / t-online

GSE – bei Opel stand das Kürzel einst für «Grand Sport Einspritzung» und bezeichnete seit den 1970ern sportliche Modelle. Seit 2020 nutzen es die Rüsselsheimer wieder – mit neuer Bedeutung: GSE steht nun für Grand Sport Electric. Doch bislang handelte es sich um Plug-in-Hybride.

Vorfahr: Opel Commodore A aus dem Jahr 1970. bild: Sebastian Geisler/imago

Jetzt folgt der nächste Schritt: Auf der IAA Mobility in München präsentiert Opel mit dem Mokka GSE erstmals ein rein elektrisches Sportmodell. Das kompakte SUV soll als sportliche Speerspitze neue Kundinnen und Kunden ansprechen. Denn der Mokka gilt schon heute als wichtiges Zugpferd der Marke: Er war das erste Opel-Modell, das das neue Design mit dem schwarzen «Vizor»-Gesicht trug, und laut Hersteller ist er das erfolgreichste beim Gewinnen von Neukunden. Die neue GSE-Variante soll diese Rolle nun noch ausbauen.

Motorsport-Atmosphäre in dezenter Verpackung

Optisch gibt er sich eher zurückhaltend: 20 Zoll grosse Leichtmetallräder mit Michelin Pilot Sport EV-Reifen, gelb lackierte Bremssättel und optional eine schwarze Motorhaube sollen einen Hauch von Motorsport-Flair vermitteln, ohne prollig zu wirken. Dazu kommen Einsätze an der Frontschürze und am Heck, die auf das Label GSE gemünzt sind.

Nur beim GSE: 20-Zoll-Räder mit Spezialbereifung (sonst maximal 18-Zöller) und angepasste Schürzen. bild: Opel/Dani Heyne

Innen verbaut Opel bequeme Sportsitze mit Alcantara-Bezügen samt integrierten Kopfstützen und gutem Seitenhalt. Das Material kommt auch in den vorderen Türtafeln zum Einsatz. Dazu kommt ein neuer Anzeigemodus auf dem zentralen Display, das unter anderem G-Kräfte und Beschleunigungswerte anzeigt. Ansonsten ändert sich hier wenig – es geht Mokka-typisch vorn bequem, hinten eher enger zu. In den Kofferraum passen mindestens 310 Liter.

Auf dem grossen Zentraldisplay werden Infos wie das Drehmoment angezeigt. bild: Opel/Dani Heyne

Technik aus dem Rallyesport

Die eigentlichen Herzstücke stecken unter der Hülle: Der Mokka GSE baut auf Erfahrungen aus dem Rallyesport. Erst vor Kurzem hatte Opel für die Rallyepiste eine besonders starke Mokka-Version vorgestellt, den Mokka GSE Rally. Zahlreiche Komponenten aus diesem Rennmodell fliessen nun in die Serienversion ein – darunter der Synchronmotor mit 280 PS (207 kW) und 345 Newtonmetern Drehmoment, der das weniger als 1,6 Tonnen schwere SUV in 5,9 Sekunden auf Tempo 100 bringt. In der Spitze sind es bis zu 200 km/h – damit ist er der schnellste rein elektrische Opel.

Auch das Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial, die sportliche Abstimmung von Lenkung und Fahrwerk sowie die Hochvolt-Bauteile wie Akku und Inverter stammen weitgehend aus dem Rallye-Bruder. Der unverändert 54 Kilowattstunden grosse Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 336 Kilometern.

Rallye-erprobt: Der Mokka GSE nutzt Technik aus dem Rennsport. bild: opel

Je nach Fahrmodus – Sport, Normal oder Eco – variiert der Mokka GSE seine Leistung und den Charakter. So stehen im Sportmodus volle 280 PS zur Verfügung, während der Eco-Modus sich auf 140 kW und eine sanftere Beschleunigung beschränkt, um die Reichweite zu schonen. Im Normalmodus ist immerhin noch eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h drin – die vermutlich ohnehin kaum jemand mit Rücksicht auf den Akku ausnutzen dürfte.

Preise nennt Opel bisher nicht. Das bisherige Topmodell Mokka Electric GS mit 156 PS liegt bei 42’890 Franken – ein Sport-Aufschlag von rund 4'000 Franken für den deutlich stärkeren GSE dürfte wahrscheinlich sein.

Fazit

Äusserlich dezent, innerlich ein Kraftpaket: Der Mokka GSE wird angesichts des Preises sicherlich nicht das meistverkaufte Modell der Baureihe – er zeigt aber, wozu die Ingenieure in der Lage sind. Ein wenig mehr Eigenständigkeit – zum Beispiel durch Zierleisten oder andere Details im Innenraum – würde ihm guttun. Ob der sportliche Kern hält, was er verspricht, wird sich in der Praxis zeigen.