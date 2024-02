Schwerer Schlag gegen Ransomware-Bande LockBit – Schweiz beteiligt

Ermittler haben die Darknet-Infrastruktur der berüchtigten russischen Cyberkriminellen lahmgelegt. Das wissen wir über «Operation Cronos».

Schwerer Schlag gegen LockBit, eine der weltweit aktivsten Ransomware-Banden. Auf der Hauptseite der russischen Cyberkriminellen prangte am Dienstag eine Mitteilung der Polizei, die über die Beschlagnahmung informierte:

«Die Website befindet sich jetzt unter der Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden.»

Warnhinweis auf der über das Anonymisierungs-Netzwerk Tor zugänglichen Webseite: Demnach sind die britische Kriminalpolizei und das FBI bei der Operation federführend. screenshot: watson

An der «Operation Cronos» sind laut Mitteilung Ermittlungsbehörden aus 11 Ländern beteiligt: Australien, Deutschland, Grossbritannien, Finnland, Frankreich, Japan, Kanada, die Niederlande, Schweden, Schweiz und die USA.

Namentlich erwähnt wird der Kanton Zürich – demnach haben die hiesigen Justizbehörden Rechtshilfe geleistet.

Was ist speziell am Vorgehen der Ermittler?

Angeblich konnten IT-Spezialisten der Ermittlungsbehörden die Hacker hacken: Die Malware-Forschungsgruppe VX-Underground schreibt bei X (Twitter), dass die LockBit-Seiten im Darknet durch Ausnutzung einer kritischen Sicherheitslücke in PHP deaktiviert worden seien. Die entsprechende Information stamme von LockBit-Administratoren selbst.

Die Strafverfolgungsbehörden haben offenbar auch eine Notiz hinterlassen in einem an sich geschützten internen Bereich der LockBit-Plattform, der von kriminellen Partnern für die Steuerung der Cyberangriffe genutzt wird. Dort schreiben die Ermittler, sie seien im Besitz des «Quellcodes, Einzelheiten zu den von Ihnen angegriffenen Opfern, dem erpressten Geldbetrag, den gestohlenen Daten, Chats und vielem mehr».

In der Mitteilung der Strafverfolger wird «Lockbitsupp» erwähnt – das Pseudonym für den oder die als Sprecher der Bande agierenden Cyberkriminellen. Screenshot: twitter.com

Cybercrime-Spezialisten des FBI ermitteln seit Jahren gegen die Ransomware-Bande, die auch in der Schweiz zahlreiche Unternehmen attackiert hat. Im Juni 2023 war die Kantonspolizei Zürich an einem von der US-Justiz geführten Schlag beteiligt und leistete in einem Strafverfahren gegen einen 20-jährigen russischen Staatsbürger Rechtshilfe.

Mehr als 2000 Opfer

LockBit ist seit September 2019 aktiv und gilt als eine der aktivsten und berüchtigtsten Ransomware-Banden der Geschichte. Ihre Cyberangriffe forderten bisher mehr als 2000 Opfer. Gemäss Schätzungen erpressten die Täter allein von US-Organisationen über 91 Millionen US-Dollar.

Laut Berichten von US-Fachmedien liegen noch keine Informationen über Verhaftungen oder andere Sanktionen vor. Gemäss Mitteilung auf der beschlagnahmten Darknet-Seite soll es um 12.30 (MEZ) mehr Informationen geben.

Die Operation gegen LockBit erfolgt zwei Monate nach einem Schlag der US-Justiz gegen eine andere gefährliche Ransomware-Bande aus Russland: ALPHV (alias BlackCat). Allerdings sind diese Cyberkriminellen noch immer aktiv.

Die koordinierte Abschaltung der LockBit-Infrastruktur falle zeitlich mit der Festnahme eines 31-jährigen ukrainischen Staatsbürgers zusammen. Der Mann habe sich zuvor unbefugten Zugriff auf Google-Konten und Online-Bankkonten amerikanischer und kanadischer Opfer verschafft.

