ID. Buzz Cargo (hier die Version mit normalem Radstand): Ab 2026 kommt er auch mit 25 Zentimetern mehr Platz zwischen den Rädern. Bild: imago-images.de

Der elektrische VW-Bus wird aufgemotzt – und erhält mehr Reichweite

Der Volkswagen-Konzern erweitert sein E-Transporter-Angebot mit einer Langversion des «ID. Buzz Cargo». Sie soll 2026 auf den Markt kommen und rund 490 Kilometer Reichweite bieten.

Christopher Clausen / t-online

Ein Artikel von

Das Jahr 2025 steht bei VW Nutzfahrzeuge im Zeichen des Bullis: Vor 75 Jahren ging der erste Transporter (T1) in Serie. Zum Jubiläum gibt es neben Sondermodellen auch eine Ankündigung: Im kommenden Jahr wird es eine weitere Version des elektrischen Retro-Bullis ID. Buzz geben.

Denn neben den «zivilen» Versionen für die Personenbeförderung hat VW vom E-Bulli auch eine gewerbliche Variante im Angebot, die das Unternehmen «Cargo» nennt.

Bislang gibt es hier jedoch einen Haken: Es ist nur eine Variante mit normalem Radstand verfügbar, während vom Personentransporter auch als eine um 25 Zentimeter längere Version erhältlich ist. Fest steht bislang nur, dass die grosse 86-kWh-Batterie zum Einsatz kommen wird.

Höhere Reichweite, höherer Preis

Das Portal «Electrive» geht davon aus, dass die Reichweite damit von derzeit 461 auf etwa 490 Kilometer ansteigen dürfte. Beim Preis kann man davon ausgehen, dass es einen ähnlichen Längenzuschlag wie bei der langen Pkw-Version geben wird (rund 1500 Euro netto) – somit würde der lange ID. Buzz Cargo bei knapp 50'000 Euro starten. Wie viel Platz und Nutzlast dann genau zur Verfügung stehen, ist jedoch noch ungewiss.

Und die Schweizer Preise? Der offizielle Schweizer Listenpreis für den «grossen» (Langversion) ID. Buzz Cargo, der für 2026 angekündigt ist, ist noch nicht publiziert worden. Die bisherige, «normale» (2988 mm Radstand) E-Bus-Variante wird ab knapp 62'000 Franken angeboten.

Der ID. Buzz Cargo ist wie der Pkw-Zwilling optisch im Retrostil gehalten, hat unter der Haube aber moderne Technik. Im Fahrerhaus gibt es bei ihm serienmässig drei Sitze, das Cockpit samt Materialien ist einfacher gehalten. In der aktuellen Version mit normalem Radstand stehen 3900 Liter Laderaum und ein zulässiges Gesamtgewicht von drei Tonnen (750 kg Zuladung) zur Verfügung.

