90er-Kultspiel «Command & Conquer» kehrt in 4K zurück – so sieht es aus

Vor 24 Jahren erschien der erste Teil von «Command & Conquer». Bei vielen Nutzern geniessen die Spiele noch heute Kultstatus. Mittlerweile wird an einer 4K-Version der Games gearbeitet. Nun gibt es ein erstes Video.

Vor etwa einem Jahr verkündete Publisher EA die Neuauflage zweier Kultspiele: «Command & Conquer» und «Command & Conquer: Alarmstufe Rot». Die Games sollen Als Remastered-Version in 4K-Auflösung erscheinen. Jetzt hat das Unternehmen auch erste Bilder der Spiele in der neuen Auflösung präsentiert und ein Teaser-Video veröffentlicht.

Auf der entsprechenden Website finden sich Gameplay-Szenen, bei denen mithilfe eines Sliders die neue und alte Version der Games verglichen werden können.

Spiele bleiben weiterhin in 2D

Auf seiner Seite schreibt EA, dass sich die Entwickler explizit gegen eine 3D-Umsetzung der Spiele entschieden haben. Grund dafür sei, dass «immer eine authentische Umsetzung der Originalspiele im Fokus» stand. «In unseren Augen war der 2D-Stil am besten geeignet, all diese Elemente zusammenzuführen und letztlich die von uns angepeilte Authentizität zu erreichen.»

Für die Remastered-Version wurden alle Elemente neu modelliert und animiert. Zudem können Nutzer auch während des Spiels per Knopfdruck zwischen der Originalauflösung des Spiels von 300 zu 200 Pixeln und der neuen 4K-Auflösung von 3'840 zu 2'160 Pixeln umschalten. Auch können Nutzer nun in das Geschehen reinzoomen.

Darum geht es in «Command and Conquer»

Bei «Command & Conquer» handelt es sich um ein Echtzeitstrategiespiel mit modernen und futuristischen Waffen. Spieler übernehmen die Rolle eines Commanders, müssen Rohstoffe ernten und damit Gebäude und Einheiten bauen, um letztendlich Gegner zu besiegen. «Command & Conquer» erschien 1995 und behandelt den Konflikt zwischen zwei fiktiven Parteien auf der Erde: GDI und Nod. «Command & Conquer: Alarmstufe Rot» handelt über einen Konflikt zwischen Sowjetunion und Alliierten.

Die Games gelten als Vorreiter der Echtzeitstrategiespiele und haben das Genre massgeblich geprägt. Bekannt waren sie unter anderem wegen ihrer teilweise abstrusen Zwischensequenzen mit echten Schauspielern.

In Deutschland waren viele Teile der Spiele geschnitten: Unter anderem bekämpften sich auf dem Schlachtfeld keine Menschen, sondern «Androiden» oder Roboter. Auch fehlten bestimmte Szenen in den Zwischensequenzen.

Auch andere Spiele erscheinen in Neuauflage

Immer mehr Hersteller versuchen sich an Neuauflagen alter Spiele oder sogar Konsolen. So veröffentlichte Nintendo bereits eine Mini-Version der NES und auch der Super NES. Auch der C64 erschien 2018 einer Mini-Version – allerdings ohne funktionierende Tastatur. Im Dezember soll nun eine Version des Geräts in Originalgrösse folgen, inklusiver nutzbarer Tastatur.

Auch Kult-Spiele wie «Age of Empires» erschienen in einer Neuauflage und in 4K. Zudem arbeitet Microsoft an einer Definitive Edition von «Age of Empires 2» in 4K.

