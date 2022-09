Die «IT-Army der Ukraine» hat eine Webseite der russischen Söldnertruppe Wagner gehackt. bild: @ITArmyUKR

Ukraine hackt Website der Gruppe Wagner und erbeutet die Daten der russischen Söldner

Putins Söldnertruppe Wagner ist das neuste Opfer pro-ukrainischer Hacker. Auf der Webseite der berüchtigten paramilitärischen Organisation waren am Montagabend Fotos getöteter russischer Soldaten zu sehen, versehen mit der Botschaft: «Ukrainische IT-Army hier. Wir haben jetzt eure persönlichen Daten. Willkommen in der Ukraine. Wir warten auf euch 😈.»



Für den Cyberangriff verantwortlich ist laut Eigenaussage die «IT Army of Ukraine», eine ukrainische Cybertruppe, die seit Kriegsbeginn auf die Unterstützung freiwilliger IT-Fachleute setzt. In ihrem Telegram-Kanal schreiben die Hacker: «Die Website der Gruppe Wagner, die russische Sträflinge für den Krieg in der Ukraine rekrutiert, wurde von der IT-Army gehackt! Wir haben alle persönlichen Daten der Söldner. Jeder Henker, Mörder und Vergewaltiger wird streng bestraft. Rache ist unvermeidlich!»



screenshot: telegram

Die Nachricht der IT-Army wurde auch von Mykhailo Fedorov, Minister für digitale Transformation der Ukraine, verbreitet. Ob die Ukrainer tatsächlich die persönlichen Daten der russischen Söldnertruppe erbeutet haben, ist nicht unabhängig bestätigt.



Bei der gehackten Wagner-Webseite scheint es sich um eine Seite zu handeln, die von Russland in den letzten Monaten zwecks Rekrutierung neuer Söldner angelegt wurde. Am Dienstagnachmittag war die Webseite wieder unter Kontrolle der Administratoren. Die gehackte Version der Seite ist mithilfe der Wayback Machine weiter abrufbar.



Aktivisten veralbern Telegram-Kanal der Gruppe Wagner

Auch ein Telegram-Kanal der Gruppe Wagner wurde das Ziel einer Störaktion. Der Kanal musste die Emoji-Reaktionen sperren, weil Netzaktivisten die Funktion mit ukrainischen Symbolen gekapert hatten.

Die Gruppe Wagner ist eine paramilitärische Organisation, die Russland zur hybriden Kriegsführung und für verdeckte Operationen nutzt. Seit 2022 ist sie massgeblich am russischen Überfall auf die Ukraine beteiligt. Laut Bundesnachrichtendienst hat die Truppe, die auch als Putins Schattenarmee bezeichnet wird, bei ihren Einsätzen Kriegsverbrechen in Form von Folter und Hinrichtungen begangen.

Der Kreml stellt die Gruppe Wagner als privates Sicherheitsunternehmen dar, um nicht direkt für deren Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht zu werden. Im Falle einer Niederlage könnte Putin zudem den Söldnern die Schuld in die Schuhe schieben.



(oli)