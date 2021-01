Digital

Samsung

Samsung Galaxy Unpacked Event am 14. Januar: merkwürdiges Teaser-Video



Bild: EPA

Das ist Samsungs spezielle Vorankündigung für seine neuen Top-Handys

Am 14. Januar will der südkoreanische Technologie-Konzern seine 2021er-Flaggschiffmodelle präsentieren. In einer bei YouTube veröffentlichten Video-Einladung heisst es auf Englisch: «Welcome to the Everyday Epic», oder übersetzt auf Deutsch: «Entdecke das Epische in jedem Tag».

Das offizielle Teaser-Video:

Das Teaser-Video zeigt ein verschwommenes schwarzes Objekt, das in einem computergenerierten Milchglaswürfel schwebt. Basierend auf früheren Gerüchten könnte dies ein Hinweis auf ein neues Kamera-Design sein (siehe unten).

Was wir sicher wissen: Der «Samsung Galaxy Unpacked»-Event soll am Donnerstag, 14. Januar, ab 16 Uhr, live gestreamt werden über samsung.com.

Bereits Monate vor der offiziellen Vorstellung waren viele Details zu den neuen Galaxy-Modellen durchgesickert.

Erwartet werden drei neue Modelle:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Wer sich für die technischen Spezifikationen interessiert, wird bei androidblog.ch fündig. Der Schweizer Techblog hat die Spezifikationen zu den (inoffiziell) erwarteten drei neuen Android-Smartphones in einer Tabelle aufgelistet.

Samsung positioniere das Galaxy S21 Ultra ganz klar als Topmodell. Das gehe auch aus den technischen Daten hervor, die ein besseres Display verrieten, mehr Speicherplatz, ein deutlich besseres Kamera-Setup sowie mehr Akku.

Bei allen drei neuen Modellen fehle wohl die Möglichkeit der Speichererweiterung mittels microSD-Karte.

Quellen

(dsc)

