Samsung enthüllt ein doppelt faltbares Smartphone und überrascht alle
Das Wichtiste in Kürze
- Samsung bringt ein zweifach faltbares Smartphone.
- Aufgeklappt wird das TriFold zu einem 10 Zoll grossen Tablet.
- Es erscheint zunächst im Dezember in Südkorea, Europa muss warten.
TriFold? So sieht es aus.
Samsung hat das Z TriFold enthüllt, sein mit Spannung erwartetes faltbares Smartphone mit nicht nur einem, sondern zwei Scharnieren. Es besteht aus drei je rund 4 mm dünnen Paneelen, die sich zu einem Tablet aufklappen lassen.
Galaxy Z TriFold HANDS ON— CID (@theonecid) December 2, 2025
What's stopping you from buying this? pic.twitter.com/oI1nspO8Rl
Zusammengeklappt hat das TriFold ein 6,5 Zoll grosses Display. So lässt es sich wie ein herkömmliches Smartphone nutzen. Wird das zweifach faltbare Foldable aufgeklappt, erhält man ein ultradünnes, 10 Zoll grosses Tablet.
Das Hybridgerät wiegt 309 Gramm und ist zusammengefaltet 12,9 mm dick. Zum Vergleich: Das nur einfach faltbare Galaxy Z Fold 7 ist mit 8,9 mm deutlich dünner und leichter, allerdings ist der Bildschirm aufgeklappt lediglich 8 Zoll gross, hat also eine 5 cm kleinere Diagonale. Das TriFold hingegen geht mit einer Diagonale von gut 25 cm als veritables Tablet durch.
Samsung hat die Multitasking-Fähigkeiten von Android für das TriFold erweitert. Einerseits lassen sich bis zu drei Apps in beliebiger Grösse auf dem Tablet darstellen. Andererseits ist alternativ eine Desktopoberfläche nutzbar. Diese soll bis zu vier Arbeitsbereiche mit jeweils fünf gleichzeitig laufenden Apps unterstützen.
Technisch ähnelt das TriFold ansonsten Samsungs aktuellem Foldable Galaxy Z Fold 7, das in unserem Test grösstenteils überzeugte. Displaytechnologie und Kamera entsprechen weitgehend dem Fold 7, der Akku ist natürlich etwas grösser und die Ladegeschwindigkeit wurde entsprechend erhöht. Der Prozessor «Snapdragon 8 Elite for Galaxy» ist bereits aus dem Galaxy S25 Ultra bekannt.
Technische Daten
- Tablet-Display: 10 Zoll, 2160 x 1584 Pixel, 120 Hz
- Smartphone-Display: 6,5 Zoll, 2520 x 1080 Pixel, 120 Hz
- Prozessor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- Speicher: 512 GB oder 1 TByte
- RAM: 16 GB
- Kamera: 200-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel, 10-MP-Telefoto mit 3x optischem Zoom
- Akku: 5600 mAh, laden mit bis zu 45 Watt
- Grösse geschlossen: 159,2 × 75 × 12,9 mm
- Grösse geöffnet: 159,2 × 214,1 × 3,9 mm
- Gewicht: 309 Gramm
- Wasserfestigkeit: IP48 (1,5 Meter für 30 Minuten)
- Betriebssystem: Android 16, sieben Jahre Updates
- Preis: bestimmt nicht günstig
Südkorea first, Europa muss warten
Das Galaxy Z TriFold wird ab dem 12. Dezember 2025 in Südkorea verfügbar sein. Im ersten Quartal 2026 soll es in China, Taiwan, Singapur und den USA angeboten werden. Europa und andere Regionen müssen warten.
In Südkorea wird das TriFold ab 3'590'400 Won angeboten, das sind umgerechnet rund 2000 Franken. Effektiv dürfte es bei uns, sofern es überhaupt erscheint, eher 2500 bis 3000 Franken kosten.
Samsung ist der zweite grosse Hersteller, der ein doppelt faltbares Smartphone präsentiert. Der chinesische Hersteller Huawei hatte sein Mate XT schon im September 2024 vorgestellt.
Apple arbeitet derweil an seinem ersten einfach faltbaren iPhone. Es soll 2026 erscheinen und dürfte weit über 2000 Franken kosten.
