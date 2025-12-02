Samsung meint es ernst und bringt ein doppelt faltbares Smartphone. bild: youtube / Mrwhosetheboss

Samsung enthüllt ein doppelt faltbares Smartphone und überrascht alle

Samsung zeigt mit dem TriFold, was heute mit faltbaren Displays möglich ist. Ob das Hybridgerät ein Erfolg wird, ist eine ganz andere Frage.

Das Wichtiste in Kürze

Samsung bringt ein zweifach faltbares Smartphone.

Aufgeklappt wird das TriFold zu einem 10 Zoll grossen Tablet.

Es erscheint zunächst im Dezember in Südkorea, Europa muss warten.

TriFold? So sieht es aus. Aus Smartphone wird Tablet: Das Galaxy Z TriFold lässt sich doppelt aufklappen. bild: samsung

Samsung hat das Z TriFold enthüllt, sein mit Spannung erwartetes faltbares Smartphone mit nicht nur einem, sondern zwei Scharnieren. Es besteht aus drei je rund 4 mm dünnen Paneelen, die sich zu einem Tablet aufklappen lassen.

Zusammengeklappt hat das TriFold ein 6,5 Zoll grosses Display. So lässt es sich wie ein herkömmliches Smartphone nutzen. Wird das zweifach faltbare Foldable aufgeklappt, erhält man ein ultradünnes, 10 Zoll grosses Tablet.



Das TriFold ist aufgeklappt 4 mm dick, ohne Kamera. bild: samsung

Das Hybridgerät wiegt 309 Gramm und ist zusammengefaltet 12,9 mm dick. Zum Vergleich: Das nur einfach faltbare Galaxy Z Fold 7 ist mit 8,9 mm deutlich dünner und leichter, allerdings ist der Bildschirm aufgeklappt lediglich 8 Zoll gross, hat also eine 5 cm kleinere Diagonale. Das TriFold hingegen geht mit einer Diagonale von gut 25 cm als veritables Tablet durch.



Auf dem TriFold lassen sich mehrere Apps im Split-Screen nutzen. bild: samsung

Samsung hat die Multitasking-Fähigkeiten von Android für das TriFold erweitert. Einerseits lassen sich bis zu drei Apps in beliebiger Grösse auf dem Tablet darstellen. Andererseits ist alternativ eine Desktopoberfläche nutzbar. Diese soll bis zu vier Arbeitsbereiche mit jeweils fünf gleichzeitig laufenden Apps unterstützen.

Technisch ähnelt das TriFold ansonsten Samsungs aktuellem Foldable Galaxy Z Fold 7, das in unserem Test grösstenteils überzeugte. Displaytechnologie und Kamera entsprechen weitgehend dem Fold 7, der Akku ist natürlich etwas grösser und die Ladegeschwindigkeit wurde entsprechend erhöht. Der Prozessor «Snapdragon 8 Elite for Galaxy» ist bereits aus dem Galaxy S25 Ultra bekannt.



Technische Daten

Tablet-Display: 10 Zoll, 2160 x 1584 Pixel, 120 Hz

10 Zoll, 2160 x 1584 Pixel, 120 Hz Smartphone-Display: 6,5 Zoll, 2520 x 1080 Pixel, 120 Hz

6,5 Zoll, 2520 x 1080 Pixel, 120 Hz Prozessor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Snapdragon 8 Elite for Galaxy Speicher: 512 GB oder 1 TByte

512 GB oder 1 TByte RAM: 16 GB

16 GB Kamera: 200-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel, 10-MP-Telefoto mit 3x optischem Zoom

200-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel, 10-MP-Telefoto mit 3x optischem Zoom Akku: 5600 mAh, laden mit bis zu 45 Watt

5600 mAh, laden mit bis zu 45 Watt Grösse geschlossen: 159,2 × 75 × 12,9 mm

159,2 × 75 × 12,9 mm Grösse geöffnet: 159,2 × 214,1 × 3,9 mm

159,2 × 214,1 × 3,9 mm Gewicht: 309 Gramm

309 Gramm Wasserfestigkeit: IP48 (1,5 Meter für 30 Minuten)

IP48 (1,5 Meter für 30 Minuten) Betriebssystem: Android 16, sieben Jahre Updates

Android 16, sieben Jahre Updates Preis: bestimmt nicht günstig

Das TriFold ist deutlich dicker und schwerer als normale Smartphones. bild: youtube / Mrwhosetheboss

Südkorea first, Europa muss warten

Das Galaxy Z TriFold wird ab dem 12. Dezember 2025 in Südkorea verfügbar sein. Im ersten Quartal 2026 soll es in China, Taiwan, Singapur und den USA angeboten werden. Europa und andere Regionen müssen warten.



In Südkorea wird das TriFold ab 3'590'400 Won angeboten, das sind umgerechnet rund 2000 Franken. Effektiv dürfte es bei uns, sofern es überhaupt erscheint, eher 2500 bis 3000 Franken kosten.



Es sieht ein wenig wie ein Tablet mit einem daran befestigten Smartphone aus … bild: samsung

Samsung ist der zweite grosse Hersteller, der ein doppelt faltbares Smartphone präsentiert. Der chinesische Hersteller Huawei hatte sein Mate XT schon im September 2024 vorgestellt.



Apple arbeitet derweil an seinem ersten einfach faltbaren iPhone. Es soll 2026 erscheinen und dürfte weit über 2000 Franken kosten.



