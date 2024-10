Wer kauft eigentlich Falt- und Klapp-Handys? Spoiler: Fast niemand

Klapp-Smartphones sind entweder vertikal (Fold) oder horizontal faltbar (Flip).

Bild: Jan Mölleke

Wer kauft eigentlich Falt- und Klapp-Handys? Spoiler: So gut wie niemand



Anfang 2019 präsentierte Samsung als erster grosser Hersteller ein Falt-Smartphone. Es sollte das nächste grosse Ding werden. Fünf Jahre später bin ich gefühlt der Einzige mit einem Klapp-Handy.

Ich bin vom grossen Galaxy Note 8 (links) aufs kleine Galaxy Z Flip 4 umgestiegen. bild: watson

Anfang 2023 habe ich nach gut fünf Jahren mein altes Smartphone in Rente geschickt und durch ein kompaktes Klapp-Handy ersetzt. Ich wollte ein handliches Mobiltelefon, das bequem in die Hosentasche passt und trotzdem ein grosses Display bietet. Doch mit dieser Kaufentscheidung bin ich auch Ende 2024 ein Exot. Bei watson besitzt meines Wissens genau eine andere Person ein faltbares Smartphone.

Galaxy Z Flip 4: Seit fast zwei Jahren mein privates Handy. gif: watson

Vermutlich möchten die meisten ein Falt-Smartphone, auch Foldable genannt, nicht mal geschenkt. Darauf lassen zumindest die Verkaufszahlen schliessen, die seit Jahren auf homöopathischem Niveau verharren. Beim grössten Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus waren in diesem Jahr bislang 0,5 % aller verkauften Smartphones Foldables. Davon sind 0,3 % horizontal klappbar (Flip) und 0,2 % vertikal zu einem Tablet auffaltbar (Fold).

Ist dein nächstes Handy ein Falt-Smartphone? Ja, das ist sehr wahrscheinlich Eventuell Das ist eher unwahrscheinlich Nein, ganz bestimmt nicht Ich besitze im Moment ein Falt-Handy Ich hatte ein Falt-Handy, nutze aber wieder ein normales Smartphone Abstimmen

Nicht viel besser sieht es bei anderen Online-Shops aus: «Bei Brack ist der Anteil der faltbaren Smartphones mit 1,06 % rund doppelt so hoch», sagt Mediensprecher Lukas Keller. Davon seien «0,66 % horizontal faltbar (Flip) und 0,4 % vertikal faltbar (Fold)». Zudem sei der Anteil in der Romandie rund doppelt so hoch wie in der Deutschschweiz.



Ob 0,5 oder 1 Prozent: Ein Verkaufsschlager sieht anders aus. Falt-Handys stecken seit fünf Jahren in der Nische fest.



Von Januar bis August 2004 war nur eines von 200 verkauften Smartphones bei Digitec Galaxus faltbar. grafik: digitec galaxus

Die Hersteller müssen den mickrigen Marktanteil in diesem Jahr gar als Mini-Erfolg verbuchen: Denn nach einem Taucher im vergangenen Jahr sei mit den neusten Falt-Modellen von Samsung, Google, Motorola und Co. wieder Schwung in den Markt gekommen, heisst es bei Digitec Galaxus. Die wie ein Buch zu kleinen Tablets auffaltbaren Fold-Geräte hätten dieses Jahr um 540 Prozent zugelegt, die kleineren Flip- bzw. Klapp-Smartphones um 220 Prozent.



Einschränkend ist zu sagen, dass dieses Wachstum stückzahlenmässig auf sehr tiefem Niveau geschieht.



2024 verkaufen sich Falt- (Fold) und Klapp-Smartphones (Flip) bei Digitec Galaxus prozentual besser als im noch schlechteren Vorjahr, aber die absoluten Verkaufszahlen sind weiter sehr bescheiden. grafik: digitec galaxus

Obwohl mit Ausnahme von Apple alle grossen Smartphone-Hersteller faltbare Smartphones im Angebot haben, sieht die Zukunft wenig verheissungsvoll aus: «Wir erkennen kein signifikantes Wachstum. Faltbare Smartphones dürften entsprechend ein Nischenprodukt bleiben – zumindest vorerst», heisst es beim Online-Händler Brack.

Sind Falt-Smartphones weltweit ein Flop?

Global wurden im vergangenen Jahr 16 bis 18 Millionen falt- bzw. klappbare Smartphones verkauft. Verglichen mit den insgesamt rund 1,17 Milliarden verkauften Smartphones ein Tropfen auf den heissen Stein. Foldables erreichen global einen Marktanteil von 1 bis 1,5 Prozent, da sie sich immerhin in China und Südkorea einer gewissen Popularität erfreuen.



Anders gesagt: Wenn Apple ein neues iPhone bringt, verkauft es sich allein in den ersten Tagen doppelt so oft wie sämtliche Foldables aller anderen Hersteller in einem Jahr. Damit dürfte auch die Frage geklärt sein, warum Apple als einziger grosser Hersteller auf faltbare Handys verzichtet.

Wer kauft Falt- und Klapp-Handys?

Trotz mauen Verkaufszahlen halten Samsung, Google und diverse chinesische Hersteller unbeirrt an Falt-Smartphones fest. Sie sehen darin eine Chance, junge Menschen vom iPhone ins Android-Lager zu lotsen. Samsung beispielsweise bewirbt seine klappbaren Flip-Smartphones als stylische Gadgets für junge Frauen.



Laut Keller von Brack könnte diese Strategie aufgehen: «Die faltbaren Smartphones sind bei Frauen beliebter als bei Männern.» Der prozentuale Anteil an faltbaren Geräten sei bei Frauen sowohl bei den Flip- als auch bei den Fold-Modellen höher als bei Männern. Keller macht aber eine wichtige Einschränkung: Insgesamt hätten 2024 «deutlich mehr Männer als Frauen ein neues Smartphone gekauft».



Auch eine Auswertung von Digitec Galaxus legt nahe, dass Männer viel häufiger Smartphones kaufen. Daher gelangt man zum Schluss, dass nicht junge Frauen, sondern zahlungskräftige Männer über 45 die häufigsten Käufer teurer Falt- und Klapp-Handys sind: «Bloss zwei von zehn Menschen, die sich dieses Jahr ein Samsung Galaxy Fold oder ein Google Pixel Fold gekauft haben, sind Frauen», so der Onlinehändler.



Jedes zweite Falt- (Fold) und Klapp-Handy (Flip) bei Digitec Galaxus wird von über 45-Jährigen gekauft. grafik: digitec galaxus

Männer mögen grosse Bildschirme

«Die eigentliche Hauptzielgruppe der Falt- und Klapp-Smartphones sind ältere Geschäftsmänner», sagt Andrea Jacob, die bei Digitec Galaxus fürs Handysortiment verantwortlich ist.



Dies aus dreierlei Gründen:

Die Geräte sind teuer: Ein Klapp-Handy der neusten Generation kostet rasch 1000 Franken. Das aktuelle Google-Flaggschiff mit dem Namen Pixel 9 Pro Fold gibt es ab rund 1700 Franken. «Jüngere Menschen mit schmalerem Budget überlegen sich bei dem Preis zweimal, ob sich die Anschaffung lohnt», sagt Jacob.

Ein Klapp-Handy der neusten Generation kostet rasch 1000 Franken. Das aktuelle Google-Flaggschiff mit dem Namen Pixel 9 Pro Fold gibt es ab rund 1700 Franken. «Jüngere Menschen mit schmalerem Budget überlegen sich bei dem Preis zweimal, ob sich die Anschaffung lohnt», sagt Jacob. Der Wurstfinger-Faktor: «Viele ältere Menschen schätzen es, wenn sie zum Beispiel beim Nachrichten Tippen mehr Platz für die Tastatur haben.»

«Viele ältere Menschen schätzen es, wenn sie zum Beispiel beim Nachrichten Tippen mehr Platz für die Tastatur haben.» Ältere Menschen sind oft weitsichtig: «Wenn sie das Handy aufklappen, können sie häufiger mal auf die Lesebrille verzichten, indem sie Schriften und Bilder vergrössern.»

Zielen folglich die Hersteller mit ihrem auf Junge ausgerichteten Marketing an der wichtigsten Zielgruppe für Foldables vorbei?



Dies mag so sein, allerdings ist glasklar, dass Samsung und Co. primär junge Menschen ansprechen wollen, die vielfach ein iPhone besitzen. Theoretisch bietet ihnen Apples Entscheidung, vorderhand kein faltbares iPhone zu bringen, eine seltene Gelegenheit, dem Rivalen Kunden abzujagen.



Im Alltag ist meine Erfahrung aber vielmehr, dass iPhone-User zwar ein gewisses Interesse an Klapp-Smartphones bekunden, schlussendlich jedoch immer die Frage fällt: Wann kommt so etwas von Apple?

Kommt der Durchbruch doch noch?

Weltweit soll Samsung im letzten Jahr mehr als zehn Millionen Foldables ausgeliefert haben. 2024 dürften alle Hersteller zusammen auf rund 25 Millionen Einheiten kommen, was etwa 40 Prozent mehr wären als 2023.



Diese Zahlen sind nicht berauschend, aber auch nicht so prekär, um alles hinzuschmeissen.

Ich finde das kleine Ding ja ziemlich cool, aber damit stehe ich einigermassen alleine da. bild: watson

Ob Falt- und Klapp-Handys den Weg aus der Nische finden, wird sich laut Digitec Galaxus zeigen, sobald diese erschwinglicher werden. «Die Preise werden fallen, wenn die chinesischen Marken vermehrt solche Geräte auf den Markt bringen. Dank des Wettbewerbs dürften die Handys dann auch für die Kundschaft mit schmalerem Budget interessant werden», so Jacob. Mehr als maximal zwei Prozent Marktanteil in Europa traut aber auch die Handy-Expertin den Foldables in den nächsten drei Jahren nicht zu.

Ein Problem: Fallende Preise bei Foldabels werden von Marktforschungsunternehmen seit Jahren in Aussicht gestellt. Für chinesische Hersteller mag dies teils zutreffen. Doch Falt-Smartphones von Samsung und Google bleiben teuer und niemand glaubt im Ernst, dass Apple je ein günstiges Falt-iPhone anbieten wird.

Ein anderes Problem: Viele Foldalbe-User kehren anscheinend wieder zu klassischen Smartphones zurück. Das Marktforschungsunternehmen Kantar glaubt, dass rund 55 Prozent der Besitzer eines faltbaren Smartphones zu einem nicht faltbaren Gerät zurückwechseln.



Offen gesagt, kann ich das als Foldable-User gut verstehen. Bin ich mit meinem Klapp-Handy zufrieden? Eigentlich schon. Würde ich wieder eines kaufen? Nicht unbedingt. Davon abgesehen, dass das Galaxy Z Flip 4 kompakter als ein normales Smartphone und somit bequemer in der Hosentasche zu tragen ist, hat es für mich persönlich keinen entscheidenden Vorteil.



Falls du ein Falt-Smartphone hast: Bist du damit zufrieden? Ja, ich würde wieder eines kaufen Es geht so und ich weiss noch nicht, ob ich wieder eines kaufen würde Nein, ich werde wieder ein normales Handy kaufen Ich möchte nur das Resultat sehen Abstimmen

Oppo zeigte 2021 den Prototyp eines ausrollbaren Displays Video: watson