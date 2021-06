Digital

Schweiz

Schweizer zahlen jedes Jahr Hunderte Franken zu viel für ihr Handy-Abo



Bild: Unsplash

Viele Schweizer zahlen jedes Jahr Hunderte Franken zu viel für ihr Handy-Abo

Prepaid-Angebote sind oft lohnenswerter, allerdings nicht für Vielnutzer.

Viele Handynutzer könnten Geld sparen, wenn sie statt eines Abos eine Prepaid-Karte nutzen würden. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Schweizer Online-Vergleichsdienstes Moneyland.

Denn die Konsumenten berücksichtigten bei der Wahl des Mobilfunk-Angebots meist nur Abos. Dies ist laut der Studie ein Fehler: Häufig seien Prepaid-Angebote klar billiger.

Moneyland hat anhand der vier Nutzerprofile «Wenignutzer», «Normalnutzer», «Daten-Normalnutzer» und «Vielnutzer» ermittelt, welche Angebote am günstigsten sind. Laut dem Telekom-Experten Ralf Beyeler zeigten sich massive Unterschiede.

«Wenignutzer»

Konkret sei vor allem beim Profil der «Wenignutzer», die monatlich nur einige kurze Gespräche führen und wenig mobile Daten nutzen, Prepaid der klare Sieger. Das günstigste Prepaid-Angebot koste lediglich 51 Franken im ersten Jahr und stamme von Coop Mobile. Hinter dem Angebot steht die Swisscom in Zusammenarbeit mit Coop.

«Normalnutzer»

Für die «Normalnutzer», die monatlich 2000 MB Daten nutzen und etwa 30 Mal für je etwa drei Minuten telefonieren, hätten aber ebenfalls noch die Prepaid-Angebote die Nase vorn. Hier sei das günstigste Angebot Aldi Suisse mobile, das in Kooperation mit Sunrise angeboten wird.

Die günstigsten Angebote für «Normalnutzer»

«Daten-Normalnutzer»

Beim «Daten-Normalnutzer», der zwar 2000 MB Daten nutzt, aber nur ein einziges, etwa dreiminütiges Telefonat im Monat führt, gewinnt der Prepaid-Anbieter Mucho mit jährlichen Kosten von 135 Franken den Vergleich.

Die günstigsten Angebote für «Daten-Normalnutzer»

«Vielnutzer»

Erst beim «Vielnutzer», der unlimitiert surfen und telefonieren will, steht ein Abo auf dem ersten Platz. Ohne Aktionsangebote ist ein Vertrag mit Lidl Connect (in Zusammenarbeit mit Salt) für gut 408 Franken am günstigsten. Allerdings gebe es auch hier einige nur unwesentlich teurere Prepaid-Angebote.

Die günstigsten Prepaid-Angebote für Vielnutzer

Schweizer Handy-Abos und Prepaid-Angebote lassen sich mit dem Online-Tool von Moneyland vergleichen.

Quellen

(dsc/sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks 1 / 32 Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks quelle: keystone / martin ruetschi Wenn Google Schweizer Memes vorliest ... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter