Wegen negativer Presse: SRF hält seine Angestellten zu Loyalität an

Gemäss der Wirtschaftszeitung sorgt die neue Politik innerhalb der Gruppe für Unmut. So gab es Beschwerden, dass die Regel zu aufdringlich sei. Andere fragten sich, wie sie durchgesetzt werden soll.

Die Coronakrise und die damit verbundene Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice stellt viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. So auch die Credit Suisse . Die Bank hat daher entschieden, ihre Regeln für die elektronische Kommunikation zu verschärfen. Das berichtete die «Financial Times» am Wochenende. Die Credit Suisse wollte den Bericht auf Anfrage von CH Media nicht kommentieren.

Darum will die Credit Suisse auf die Handys ihrer Mitarbeitenden zugreifen

Die Credit Suisse (CS) verschärft die Regeln für die elektronische Kommunikation. Sie will künftig auf die persönlichen Geräte ihrer Mitarbeitenden zugreifen können, sofern diese mit Kunden kommunizieren.

Apple hat angeblich eine geheime Vereinbarung mit China – das musst du wissen

Apples CEO soll mit chinesischen Beamten einen Vertrag über 275 Milliarden US-Dollar unterzeichnet haben, um das Regime zu besänftigen.

Das US-Medium The Information hat am Dienstag eine journalistische Bombe platzen lassen. Demnach steckt der US-Konzern Apple mit China unter einer Decke. Niemand Geringeres als Apples CEO Tim Cook habe mit dem Regime in Peking eine geheime Vereinbarung geschlossen.