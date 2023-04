Die Cyber-Empa hat die TikTok-App geprüft – und warnt nun Firmen und Behörden

Was tut die «Cyber-Empa»?

Das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit NTC untersucht «digitale Produkte und Infrastrukturen, die von der Privatwirtschaft nicht oder nicht ausreichend geprüft werden.» Diewurde 2020 auf Initiative des Kantons Zug gegründet. Die unabhängigen Fachleute arbeiten mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit NCSC zusammen, aber auch mit Hochschulen und anderen Cybersecurity-Gremien.Inhaltlich sei die Idee eines nationalen Prüfinstituts vom Branchenverband ICT Switzerland gekommen, so die NZZ. Erklärtes Ziel: die Sicherheit in der Lieferkette von IT-Produkten zu erhöhen. Immer wieder gebe es Fälle, «bei denen in Produkte Hintertüren eingebaut werden, die zum Beispiel von Nachrichtendiensten genutzt werden».