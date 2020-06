Wie eine Twint-Userin ungewollt 1000 Franken verlor (und fast nicht mehr zurück bekam)

Halligalli in den Partymeilen: Druck zur Aufhebung der Sperrstunde wächst

Ob in der Langstrasse oder der Aarbergergasse: Wegen der Polizeistunde drängten sich hunderte auf den Strassen und feierten ausgelassen weiter. Nun wächst der Druck, die Sperrstunde zu kippen.

Ob an der Zürcher Langstrasse, in der Steinenvorstadt oder in der Berner Aarbergergasse. Letzten Samstag strömten punkt Mitternacht tausende Nachtschwärmer gleichzeitig aus den Bars und Clubs in die Gassen. Dies nicht freiwillig: Wegen der Corona-Sperrstunde müssen die Lokale ihre Gäste alle gleichzeitig auf die Strasse stellen.

Dies führte zu problematischen Situationen in den Party-Hotspots. Nachteulen drängten sich vor geschlossenen Club und feierten lautstark, betrunken und eng umschlungen …