Digital

Schweiz

SBB rüstet über 50 Bahnhöfe mit Ladestationen für Mobility-Autos aus



Bild: keystone

SBB rüstet über 50 Bahnhöfe mit Ladestationen für Mobility-Autos aus

An mehr als 50 Bahnhöfen baut die SBB in den kommenden drei Jahren Ladestationen für Elektroautos von Mobility. Carsharing-Nutzer können zunächst in Zürich diverse E-Auto-Modelle testen.

An gut 50 Bahnhöfen in der ganzen Schweiz rüstet die SBB bis 2023 insgesamt 150 Mobility-Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos auf. Mit der SBB habe eine wichtige Standortpartnerin für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte gefunden werden können, schreibt Mobility am Donnerstag in einer Mitteilung.

Bereits früher hatte die Carsharing-Genossenschaft beschlossen, bis spätestens 2030 die ganze Fahrzeugflotte zu elektrifizieren. Die «grösste Herausforderung» ist dabei laut Mobility der Ausbau der Ladeinfrastruktur. «Wir möchten, dass möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer Elektromobilität ausprobieren. Standplätze an Bahnhöfen eignen sich hierzu ideal, denn hier verzeichnet Mobility die höchsten Buchungsfrequenzen», heisst es in der Medienmitteilung.



SBB und Mobility kooperieren bei E-Autos

Als ersten Standort haben sich SBB und Mobility für die Europaallee in Zürich neben dem Hauptbahhof entschieden. Hier stehen ab Donnerstag zehn E-Autos verschiedener Grössen und Marken bereit, darunter ein Seat Mii electric, Renault Zoé, Hyundai Kona electric, Audi e-tron und Tesla Model 3.

«Die Europaallee dient uns als Testfeld, um herausfinden, wie verschiedene Elektroautos bei den Nutzern ankommen. Das ist sehr aufschlussreich für unsere künftigen Planungen», wird Mobility-Geschäftsführer Roland Lötscher in der Mitteilung zitiert.

Mobility testet, wie diese E-Autos bei den Kunden ankommen:



Seat Mii electric

Renault Zoé

Hyundai Kona electric

Audi e-tron

Tesla Model 3

Honda e

VW ID.3

Fiat 500e

Aiways U5

Seat Mii electric

Renault Zoe

Honda e

Tesla Model 3

Audi e-Tron

VW ID.3

Hohe Reichweiten seien gewährleistet, zumal sich die Autos unterwegs an den 50 Stationen des Schnellladeanbieters «GOFAST» nachladen liessen.

Für Mobility sei die Kooperation «ein wichtiger Schritt hin zu unserem nachhaltigen Angebot der Zukunft», sagt Lötscher. Im Gegenzug gehe Mobility langfristige Mietverträge ein.

Welche Bahnhöfe mit E-Parkplätzen und E-Autos ausgestattet werden, entscheiden SBB und Mobility bis 2023 rollend. Nach Zürich folgen zunächst die Bahnhöfe Aarau, Genf Eaux-Vives und Morges.

(oli/aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

VW bringt den Golf für das Elektrozeitalter – den ID.3 «Es wird mir schlecht» – Toggi und Baroni im Polestar-Testdrive Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter