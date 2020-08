Mobility stellt komplett auf Elektroautos um

17 Auto-Designs, die ähnlich polarisierten wie der Tesla-Truck

Ob man ihn nun schön oder hässlich findet, der neue Tesla-Truck bringt mutiges Autodesign, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr hatten.

Egal, was man vom Tesla-Truck hält, fest steht: Die Promo hat funktioniert (kaputte unzerbrechliche Scheiben hin oder her). Alle, aber wirklich everyone and their dog, sprechen darüber. Und dies vor allem aus einem Grund: naja ... sieh' ihn nur an!

Hier auch: Egal, was man vom «Ich habe vor einer Woche 3D-Rendering gelernt»-Design hält, auffällig ist's nun mal. Niemand hat keine Meinung dazu. Ist's schön? Oder hässlich? Futuristisch? Billig? Bullig? Vielleicht von allem ein wenig. Nur etwas …