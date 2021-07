Der Schweizer Apple-News-Blog macprime.ch veranschaulicht die Daten in einer Karte. screenshot: macprime.ch

In diesen Kantonen sind ab heute die Apple-Autos mit Kameras unterwegs

Apple informiert auf seiner Website, in welchem Zeitraum Kamerafahrten in der Schweiz stattfinden sollen. Los gehts heute in der Nordwestschweiz, der Ostschweiz, der Zentralschweiz sowie im Grossraum Zürich.

Espace Mittelland

In den Kantonen Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg, Solothurn, finden Kamerafahrten gemäss Ankündigung auf der Apple-Website vom 17. August bis 15. September 2021 statt.

Genferseeregion

Genf, Waadt, Wallis.

17. August bis 15. September 2021.

Graubünden

17. August bis 30. August 2021.

Die weissen Apple-Maps-Fahrzeuge sind am Kameraturm auf Dach zu erkennen. archivBild: Wikimedia/Mrschimpf

Nordwestschweiz

Kantone: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt.

21. Juli bis 16. August 2021.

Ostschweiz

Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau.

21. Juli bis 16. August 2021.

Tessin

17. August bis 30. August 2021.

Zentralschweiz

Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Zug.

21. Juli bis 16. August 2021.

Zürich

21. Juli bis 16. August 2021.

Was läuft da?

Wie die Google-Maps-Fahrzeuge ist auch bei den weissen Apple-Maps-Autos ein Rundumkamera-System auf dem Dach montiert, inklusive Lidar-Scanner und GPS.

Apple will alle öffentlichen Strassen der Schweiz erfassen, um so das eigene Kartenmaterial genauer zu machen und diverse Funktionen zu ermöglichen (wie etwa das Navigieren für Velofahrer). Die Kameras erfassen auch Kreuzungen und Verkehrsschilder. Zudem soll der Kartendienst auch Strassen-Aufnahmen zeigen: Statt Streetview heisst die Funktion auf iOS-Geräten «Look around» (auf Deutsch «Umsehen»).

Das US-Unternehmen betont, dass es sich an die hiesigen Datenschutzbestimmungen halte. Gesichter von Passanten und Nummernschilder werden unkenntlich gemacht, bevor solche Fotos bei Apple Maps veröffentlicht werden.

Du willst nicht bei Apple Maps auftauchen?

Apple schreibt auf seiner Website:

«Wenn Du Kommentare oder Fragen zu diesem Vorgang oder zu Deinen Datenschutzrechten hast oder die Verpixelung eines Gesichtes, eines Nummernschilds oder Deines eigenen Hauses beantragen möchtest, wende Dich bitte an uns.»

Die Bevölkerung soll sich demnach per E-Mail an das Unternehmen wenden. Und zwar an folgende Adresse:

MapsImageCollection@apple.com.

Quellen

(dsc)