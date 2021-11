Schweizer Student hackt das iPhone und macht aus Apples «Lightning» USB-C

«Zurzeit mache ich einen Master in Robotik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule EPFL. Robotik ist ein sehr interessantes Feld, da es gute Kenntnisse sowohl der Hardwareseite eines Projekts (Elektro-, Maschinenbau-, Werkstofftechnik) als auch der Softwareentwicklungsseite erfordert. Um letzteres zu verbessern, mache ich auch ein Minor in Data Science an der EPFL. In meiner Freizeit bastele ich gerne an 3D-Druck- und IoT-Projekten. Teilzeit arbeite ich auch als Ingenieurberater. Aus Spass erkunde ich gerne neue Länder und zögere nicht, meinen Rucksack für ein schnelles Abenteuer zu packen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe.»

quelle: kenp.io