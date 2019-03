Digital

Apple Watch EKG-Funktion in Schweiz, Deutschland verfügbar



Apple lanciert lebensrettende EKG-Funktion in der Schweiz

Mit der Apple Watch Series 4 lassen sich neu auch hierzulande Elektrokardiogramme am Handgelenk aufzeichnen. Und auch die älteren Smartwatch-Modelle warnen bei unregelmässigem Herzschlag.

Die neuste Generation der Apple Watch kann ab sofort gefährliche Herzerkrankungen erkennen, der sich viele Betroffene nicht bewusst sind.

Ab heute sei die EKG-App per Update auf der Apple Watch Series 4 verfügbar und biete Nutzern die Möglichkeit ein Elektrokardiogramm (EKG) direkt am Handgelenk aufzuzeichnen, schreibt Apple Schweiz in einer Medienmitteilung.

Unbehandelt sei Vorhofflimmern eine der häufigsten Erkrankungen, die zu einem Schlaganfall führen könne – der weltweit zweithäufigsten Todesursache, laut Apple.

bild: apple

Die Funktion ist laut Ankündigung ab sofort in 19 europäischen Ländern verfügbar, darunter Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien.

gif: apple

So funktionierts:

Um eine EKG-Aufnahme jederzeit oder aber auch nach einer Mitteilung über unregelmässigen Herzrhythmus durchführen zu können, startet der Nutzer die neue EKG-App und hält den Finger auf die Digital Crown.

Wenn man die Digital Crown (Knopf rechts am Uhrengehäuse) berührt, ist der Stromkreis geschlossen und es werden elektrische Impulse im Herz gemessen.

Nach 30 Sekunden wird der Herzrhythmus als Vorhofflimmern, Sinusrhythmus oder «uneindeutig» eingestuft.

Mit dem Update watchOS 5.2 sei auch die Mitteilungsfunktion bei unregelmässigem Herzrhythmus verfügbar. Und zwar auch für ältere Apple-Watch-Modelle. Das Feature helfe, Anzeichen von Vorhofflimmern zu erkennen, der häufigsten Form von unregelmässigem Herzrhythmus.

In der Praxis bewährt

Alle Aufzeichnungen, die dazugehörigen Klassifizierungen und alle festgestellten Symptome werden laut Apple «sicher in der Health App auf dem iPhone gespeichert». Die Benutzer können ein PDF der Ergebnisse mit dem Arzt teilen.

Die EKG-App und die Mitteilung bei unregelmässigem Herzrhythmus seien ab sofort im Europäischen Wirtschaftsraum genehmigt und mit dem CE-Kennzeichen versehen, teilt Apple weiter mit. Beide Features sind in wissenschaftlichen Studien überprüft worden und haben sich laut Hersteller bewährt. Um die Herzfunktionen zu nutzen, wird man durch einen detaillierten Einrichtungsprozess auf dem iPhone geführt.

(dsc, via Apple)

