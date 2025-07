Aqua Viva zieht Beschwerde gegen Berner Trift-Stausee zurück

Das Projekt der Kraftwerke Oberhasli sieht vor, ein neues Kraftwerk und eine neue Staumauer zu bauen. So könnten 145 Gigawattstunden zusätzlicher Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. (sda)

Die beiden Umweltorganisationen Aqua Viva und Grimselverein hatten 2023 am Verwaltungsgericht Bern Beschwerde gegen die Konzessionserteilung für den Bau des Trift-Stausees eingereicht.

Damit ist vor dem Berner Verwaltungsgericht noch die Beschwerde des Grimselvereins hängig. Dieser schrieb auf seiner Webseite, er sei über den Rückzug der Beschwerde von Aqua Viva enttäuscht und halte an seiner Beschwerde fest.

Ein Mediensprecher von Aqua Viva bestätigte am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Rückzug der Beschwerde. CH Media hatte am Vortag als Erstes darüber berichtet.

Zum Nationalfeiertag gibt es zahlreiche Feuerwerke zu bestaunen. Doch an manchen Orten hat es in den vergangenen 40 Jahren öfters am Abend des 1. August geregnet. Andere Regionen haben mehr Glück. Eine Übersicht.

Für die Prognose hat Meteo Schweiz die Niederschlagsmengen in den vergangenen 40 Jahren am Abend des 1. August ausgewertet. Die Ortschaften sind in drei Regionen eingeteilt: Mittelland, Alpennordhang und Alpensüdseite.