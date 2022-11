Das Zürcher Universitätsspital stellt Fachwissen für Chirurginnen und Chirurgen weltweit online zur Verfügung. Aber auch Nicht-Mediziner können die Vorträge mitverfolgen. Screenshot: YouTube

Vergiss Dr. House! Hier gibts echtes Chirurgie-Wissen aus der Schweiz – bei YouTube

Das Zürcher Unispital zeigt auf Googles Videoplattform kostenlos Ausbildungsvideos und stösst damit auf grosses Interesse.

Über 600'000 Personen haben sich Ausbildungsvideos des Unispitals Zürich (USZ) auf YouTube angeschaut. Das Spital baut das Angebot weiter aus. Es komme international gut an, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

«Ziel ist es, die Aus- und Weiterbildung junger Chirurgen insbesondere in strukturschwachen Ländern zu verbessern.»

Medizinstudenten und Ärztinnen aus über 100 Ländern hätten positive Rückmeldungen auf die Videos, die einen Vortrag auf Englisch, Fragen und Diskussionen umfassen, gegeben, schreibt das USZ.

Die Referate beleuchten gemäss Mitteilung des Unispitals «neueste wissenschaftliche Erkenntnisse» zum jeweiligen Thema und folgten einem einheitlichen Konzept:

«20-minütiger Vortrag in englischer Sprache

Mehrere Publikumsfragen während des Vortrags

Abschliessende, von einem Experten moderierte Diskussion»

Ein Video zur Nieren-Transplantation und chirurgischen Komplikationen*: * Im Video sind Bilder zu Operationen zu sehen. Video: YouTube/Universitätsspital Zürich

Ab 2023 heisst das Programm Global School of Surgery. «Das Portal wird einem internationalen Publikum den kostenfreien Zugang zu einem sorgfältig kuratierten chirurgischen Video-Kurrikulum ermöglichen», wird Pierre-Alain Clavien, Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am USZ, in der Mitteilung zitiert.

120 Videos aus dem gesamten Gebiet der Allgemein- und Transplantationschirurgie zeigt das USZ. Gestartet wurde das Programm zur Weiterbildung und Ausbildung der lokalen Assistenzärzte. Das USZ sieht das Online-Angebot als Chance für Länder und Regionen ohne eigene Ausbildungsinfrastruktur.

«Die Global School of Surgery hat das Potenzial, die Qualität der Ausbildung in der Chirurgie weltweit nachhaltig zu verbessern.» Prof. Christian A. Gutschow,

Leitender Arzt des USZ

Quellen

(dsc/sda)