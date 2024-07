Kriminelle nutzen «App Store & iTunes»-Geschenkkarten für Telefonbetrug. Bild: www.imago-images.de

Telefonbetrüger will 64-Jährige mit iTunes-Karten abzocken – die Tochter reagiert perfekt

Ein Telefonbetrüger hat im Kanton Schaffhausen von einer 64-Jährigen iTunes-Karten gefordert. Der Anrufer gab am Dienstagmittag an, von der «internationalen Polizei» zu sein, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Multimedia-Karten von Apple im Wert von 1000 Franken sollten als Sicherheitsleistung für das Konto der 64-Jährigen dienen.

Der Anrufer erklärte der Frau auf englisch, dass sie die Codes der Karten fotografieren und ihm schicken müsse. Sie kaufte Karten für 250 Franken und schickte dem unbekannten Anrufer die Codes, wie die Schaffhauser Polizei schreibt.



Doch die Tochter der angerufenen Frau verhinderte den Betrug. Sie löste die iTunes-Karten kurzerhand ein, bevor der Täter dazu kam.



(oli/sda)