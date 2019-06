Geräuschlose Zeiten für E-Autos sind vorbei – Stromer müssen neu Warntöne abgeben

Tonnenschwere Elektro-SUVs? Mutige Schülerin knöpft sich den VW-Chef vor

Das Handelsblatt bezeichnet sie als «Heldin des Tages». Die Schülerin Clara Mayer, die bei der Klimastreik-Bewegung in Deutschland mitmacht, trat am Dienstag an der VW-Hauptversammlung vors Mikrofon. Dort beschuldigte die junge Frau, unter Applaus des Publikums, den Konzernchef Herbert Diess, er tue trotz radikaler Hinwendung zu E-Mobilität nicht genug für die Umwelt:

Zuvor hatte der VW-Konzernchef seine neue SUV-Flotte als «Motor des Erfolgs» bezeichnet.

Weiter kritisierte die Schülerin, der …