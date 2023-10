Angriff per WhatsApp

Am 22. Juli 2021 erhielt Ayman Nour, ein in der Türkei lebender ägyptischer Dissident, eine Nachricht auf WhatsApp. Als er den darin enthaltenen, unverdächtig wirkenden Link antippte, wurde sein iPhone automatisch gehackt und eine Spyware installiert.In etwa 120 Sekunden infizierte die Malware das Gerät, ohne dass es der betroffene Politiker bemerkte. Ab dann hatten die Angreifer Zugriff auf alle vermeintlich geschützten Inhalte seines iPhones: Kontakte, Fotos, Nachrichten, Dokumente. Sie konnten auch das Mikrofon und die Kamera aus der Ferne aktivieren. In den folgenden Tagen bemerkte Nour, dass sein Handy öfter heiss lief und manchmal einfror, doch erst vier Monate später wurde er misstrauisch, als ein regierungsnaher ägyptischer TV-Sender private Chats von ihm veröffentlichte.Daraufhin bat er Citizen Lab , ein IT-Forschungsinstitut an der Universität Toronto, eine Kopie seines iPhone-Betriebssystems (Firmware) zu untersuchen. Und so wurde entdeckt, dass es mit «Predator» infiziert war.