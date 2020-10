Digital

Sony

Sony zeigt, was in der Playstation 5 steckt



bild: sony

Sony zerlegt die PS5 in ihre Einzelteile – und enthüllt das Innenleben der neuen Konsole

Yasuhiro Ootori ist bei Sony für das Hardware-Design der neuen Playstation 5 verantwortlich. Wer, wenn nicht er, wäre also besser geeignet, um den technisch interessierten Fans den inneren Aufbau der PS5 zu erklären?

In einem rund sieben Minuten langen Teardown-Video schreitet Ootori zur Tat und zerlegt die neue Konsole Schritt für Schritt. Dabei erklärt er die Überlegungen hinter dem Hardware-Design.



Wie man unschwer sieht, ist die PS5 deutlich grösser als die PS4 (Pro). Das liegt primär am neuen Kühlsystem, das bei massiv mehr Leistung der PS5 gegenüber dem Vorgänger einen deutlich leiseren Betrieb sicherstellen soll.



Masse: 390mm x 104mm x 260mm

Gewicht: 4,5 kg

Um einen Blick ins Innere zu erhaschen, können die gekrümmten Seitenteile von Hand entfernt werden.

bild: sony

Das enthüllt den Ventilator, der Luft von beiden Seiten ansaugt, um die Hardware zu kühlen. Die gesamte Rückseite der Konsole ist von Löchern durchzogen, durch welche die heisse Abluft ins Freie entweichen kann. Staub wird an mehreren Stellen aufgefangen, die sich mit einem Staubsauger reinigen lassen.

bild: sony

Ein grosser Kühlkörper für den Chip der Playstation 5 ist das zweite zentrale Element der Kühlung. Da der Prozessor der PS5 mit einer sehr hohen Taktrate laufe, brauche es eine besonders effiziente Kühlung, sprich einen leistungsfähigeren Wärmeleiter, erklärt Ootori im Video. Dieser Wärmeleiter sitzt zwischen Prozessor und Kühlkörper und besteht oft aus einer Silikonwärmeleitpaste. In der PS5 sind Siliziumchip und Kühlkörper aber mit einer Schicht aus Flüssigmetall als Wärmeleitmaterial verbunden. Das soll laut Sony eine besonders «stabile und hohe Kühlleistung gewähren.»



bild: sony

Auch das 4K-Blu-ray-Laufwerk, die Platine mit den Prozessor-Chips und den Speichereinheiten sowie das integrierte 350-Watt-Netzteil sind offenbar leicht zu erreichen, wie Ootori im Video demonstriert. Das Blu-ray-Laufwerk ist von zwei weichen Pufferschichten umgeben, die Vibrationen im Betrieb und somit die Lautstärke minimieren sollen.

Hinter einer weiteren Abdeckung sitzt ein M.2-Slot für den Anschluss einer SSD. Hier lässt sich also eine kompatible SSD einschieben, um die interne Speicherkapazität (825 GB, fest verlötet) zu erweitern. Nutzer sind bei der SSD-Auswahl somit nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden. Ootori betont, dass der von Sony selbst entwickelten SSD-Controller eine sehr schnelle Datenübertragungsrate bis 5,5 GB/Sekunde erlaube, was die Ladezeiten von Spielen massiv verkürze.



bild: sony

Und zum Schuss, damit wir es erwähnt haben: Das oben stehende Video beginnt mit einer ausdrücklichen Warnung, diesen Teardown später daheim nicht nachzumachen, da Garantieverlust und Verletzungsgefahr droht.



Die PS5 erscheint bei uns am 19. November 2020 für 500 Franken bzw. 400 Franken für das Modell ohne Blu-ray-Laufwerk.

Nochmals das Teardown-Video mit ergänzenden Kommentaren: Video: YouTube/pixelconnect

(ol🕹️)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Bilder, die beweisen, dass hier keine Techniker am Werk waren 11 Dinge, die nur Gamer aus der Hölle tun

Abonniere unseren Newsletter

1 Kommentar Zum Login Dein Kommentar 0 / 600 Hier gehts zu den Kommentarregeln