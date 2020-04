Digital

Spass

37 geniale Aprilscherze, die deine Kollegen in den Wahnsinn treiben



37 geniale Aprilscherze, die deine Kollegen in den Wahnsinn treiben



Krass schnell: watson bringt 1.-April-Scherze schon am 31. März. Hier findest du 37 Anregungen, wie du deine Liebsten an der Nase rumführen kannst.

Der 1. April 2020 fällt auf einen Mittwoch. Und weil alle Kollegen im Homeoffice sind, ist es die perfekte Gelegenheit, um ihre Arbeitsplätze zu verschandeln. Du hast selber keine originelle Idee für einen Streich? Wir liefern dir ein paar Vorschläge:

Du wickelst den Arbeitsplatz des Bürokollegen in Frischhaltefolie ein

... oder alternativ in Alufolie bild: instagram

Du versteckst die Maus im Wackelpudding bild: instagram

... oder du gibst den zuvor ausgeliehenen Bostitch im Wackelpudding zurück

Du druckst das aus, faltest diese «Note» zusammen und legst sie auf den Boden

Du hängst eine Notiz an den Kopierer, die behauptet, dass der Drucker jetzt per Sprachbefehl aktiviert werden kann bild: instagram

Du klebst ein Foto (deines Chefs*) an die Unterseite des Kopierer-Deckels Bild: via boredpanda

Hinweis zum Artikel Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form bereits vor drei Jahren auf watson. Aus aktuellem Anlass haben wir ihn überarbeitet und mit ein paar weiteren 1.-April-Scherzen erweitert. (oli)

Du tauschst die WC-Rolle mit einer Luftschlange aus bild: instagram

Du frierst das Frühstück der Kinder ein bild: kidsactivitiesblog

Du dekorierst den Arbeitsplatz deines Chefs bild: tumbpress

Du kümmerst dich um die gesunde Ernährung der Arbeitskollegen ... bild: instagram

... oder der Kinder bild: twitter / @BadeschlappenLP

Du wechselst die Flüssigkeit im Seifenspender aus. Wie wärs dieses Jahr mit Gleitgel? bild: imgur

Du tust das hier: Wenn mir langweilig ist, hefte ich auf Parkplätzen Notizen mit "Sorry für den Schaden" hinter Scheibenwischer und beobachte dann, wie die Leute hektisch ihre Autos inspizieren. — Horst Hutzel (@Horst_Hutzel) 6. Januar 2018

Du lässt dein Handy wie einen Rasierapparat klingen und fährst deinem Opfer damit über den Hinterkopf Video: YouTube/Prank Ghost

Du verwandelst das Android-Handy deines Freundes in eine lahme Gurke bild: bild: business insider

Mit diesem Trick kannst du jeden Android-Nutzer glauben machen, sein Handy sei plötzlich unfassbar langsam. Leih dir unter einem Vorwand das Handy deines Opfers aus. Wie der Scherz genau funktioniert, haben wir in diesem Artikel beschrieben.

Für iPhone-Nutzer: Du täuschst mit einem animierten Gif vor eine Antwort zu tippen und lässt den Chat-Partner ewig warten...

Das GIF ist unter diesem Link zu finden.

Du jagst dem Typen an der Kasse den Schreck des Tages ein

Du machst vom Desktop des Kollegen einen Printscreen, legst den Screenshot als Hintergrund fest und löschst alle Programme und Dateien vom Desktop bild: via 9gag

Dieser Scherz wird noch deutlich fieser, wenn du die Datei Explorer.exe bzw. Windows-Explorer.exe im Taskmanager schliesst, da dann auch die Task- bzw. Startleiste verschwindet.

Du klebst ein paar Ballone an das Türfenster Bild: via boredpanda

Die Alternative, wenn du keine Ballone hast bild: imgur

Du steckst einen Bouillonwürfel in die Duschbrause Bild: via boredpanda

Du bringst mal wieder den Das-WC-ist-besetzt-Streich Bild: via boredpanda

... oder den Mentos in der Colaflasche-Scherz Bild: via boredpanda

Apropos: Vergiss nicht die Mentos-Bombe für alle Freunde, die ihre Cola mit Eis trinken Bild: via boredpanda

Und so sieht das dann etwa aus: gif: giphy

Das Furzkissen war gestern, das geht auch besser! Bild: via boredpanda

Und wenn die Hupe unter dem Stuhl entfernt wurde, kannst du sie gleich wiederverwenden Bild: via boredpanda

Kollege, bitte zurückrufen!

Du bastelst eine Insektenlampe ... Bild: via boredpanda

... oder pflanzt einen kleinen Kräutergarten ... Bild: via boredpanda

... in die Tastatur deines Lieblings-Bürokollegen via boredpanda

Du verkleidest dich als Sessel Bild: Giphy

Du machst das hier! Bild: via boredpanda

Oder dies, wenn du das Handy deines Opfers in die Finger bekommst

Wenn dein Mitbewohner sein Handy rumliegen lässt und es in einer Schutzhülle hat, kannst du relativ einfach unbemerkt etwas Klebeband über die Kamera kleben und mit Folienschreibern einen farbigen Punkt über die Kamera malen. Wenn er dann ein Foto machen will, ist alles in Rot getaucht.

Du bastelst ruckzuck ein Unisex-WC Bild: Imgur

Du bringst mal wieder den Milchfleckscherz Bild: via boredpanda

Für den WG- oder Bürokühlschrank: Die Schimmel-Verpackung erfreut bestimmt alle Bild: via boredpanda

Für den Arbeitskollegen, der immer hoch hinaus wollte ... bild: pluralsight

Und zuletzt der Klassiker unter den Klassikern Bild: imgur

Falls du einen anderen Aprilscherz suchst, einfach hier klicken! ;)

via: boredpandavia, imgur, buzzfeed und den lustigen watson-Lesern

Diese Witze sind so flach, deine Akne wirkt dagegen wie D-Körbchen 10 lustige und ehrliche Situationen in einer Beziehung

Abonniere unseren Newsletter