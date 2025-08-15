recht sonnig17°
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Möwen, Katzen und Erdmännchen

Voilà! Die 27 besten Tierbilder der Woche sind serviert

15.08.2025, 06:1115.08.2025, 06:11
Corina Mühle
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Vielen Dank für all eure tollen Katzenbilder letzten Freitag! 😻 Ich konnte leider nicht auf alles antworten, da ich freihatte – die Bilder habe ich mir natürlich aber angeschaut.

Heute gibt es nicht ganz so viele Katzen ... dafür aber wunderschöne und faszinierende Quallen. Ja, Quallen. Ach, ihr seht es gleich.

Aber erst mal:

Wenn es wieder einmal viel zu heiss ist und du wie eine Glace schmilzt:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/rarepuppers/comments/1mnbnp7/im_not_even_sure_if_hes_still_my_dog/
Bild: reddit

Zuerst einmal abkühlen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: pinterest

Trinken nicht vergessen!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957197914649/
Bild: pinterest

Bettflaschenhersteller hassen diesen Trick.

cute news tier erdmännchen https://ch.pinterest.com/pin/40884309113285826/
Bild: pinterest

Siehst du die Wimpern an diesem Kolibri?

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/aww/comments/1moubob/the_adorable_eyelashes_on_an_allens_hummingbird/
Bild: reddit
cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/aww/comments/1moubob/the_adorable_eyelashes_on_an_allens_hummingbird/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier reh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957197929770/
Bild: pinterest

Was zwei Jahre ausmachen können!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1mo9ckh/ginger_my_stray_pal_then_now_2_years_in_between/
Bild: reddit

Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/1mo78f5/this_is_what_an_wet_owl_looks_like/
Bild: reddit

Angry Cuteness:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/tinyorangekittens/comments/1mm8z2j/hii/
Bild: reddit

Hoi!

cute news tier möwe https://ch.pinterest.com/pin/1121888957177006636/
Bild: pinterest

Zünglein der Woche:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Animals/comments/1mmp0c2/meet_coco/
Bild: reddit

Neulich in der Backstube:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Zeit für ein Nickerchen:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1mocgng/sleeping_beauty/
Bild: reddit

Hier kommen noch ganz viel mehr schlafende Katzen:

1 / 25
Schlafende Katzen
Katzen können in allen möglichen Positionen und an allen möglichen Orten schlafen, ...bild: imgur
quelle: imgur / imgur
Heute schauen wir uns eine ganze Menge faszinierende Quallen an.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Praktisch, wenn man leuchtet, nicht?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Quallen haben weder ein Gehirn noch ein Herz, Zähne, Knochen oder Augen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Quallen sind eine der ältesten bekannten Organismen auf unserem Planeten.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Ich wüsste gerne, wie diese Qualle Nahrung aufnimmt.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

In diesen Armen besser nicht verfangen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Wusstest du, dass es eine Quallenart gibt, die aus dem gleichen Loch frisst und kackt?

(Wenn du gerade am Essen bist, tut es mir leid ...)

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Es gibt sogenannte «unsterbliche Quallen». Streng genommen ist dies eine Fehlbezeichnung, denn wenn sie sterben, können sie sich klonen. Es ist also nicht dasselbe Tier.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: IMGUR

Damit aber genug Meerestiere für heute!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: pinterest

Spielzeit!

cute news tier hund hase https://www.facebook.com/photo?fbid=1290059446253351&amp;set=a.693381882587780
Bild: facebook

So talentiert!

cute news tier katze https://www.facebook.com/photo?fbid=1289943169598312&amp;set=a.693381882587780
Bild: facebook

Wie am Wochenende alle in der Badi chillen:

cute news tier capybara https://imgur.com/gallery/capy-dump-1-capy-dump-1-DdQTq10#/t/capybara
Bild: imgur

Sind wir uns sicher, dass das ein Hund ist?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198541820/
Bild: pinterest

Und jetzt ab ins Wochenende!

cute news tier katzen https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198803909/
Bild: pinterest
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Themen
Die Korallenbleiche im Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens hat ein Rekordausmass erreicht
1 / 4
Die Korallenbleiche im Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens hat ein Rekordausmass erreicht
quelle: watson
Wale und Delfine spielen miteinander
Video: watson
