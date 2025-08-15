Voilà! Die 27 besten Tierbilder der Woche sind serviert

Corina Mühle Folge mir

Cute News, everybody!

Vielen Dank für all eure tollen Katzenbilder letzten Freitag! 😻 Ich konnte leider nicht auf alles antworten, da ich freihatte – die Bilder habe ich mir natürlich aber angeschaut.

Heute gibt es nicht ganz so viele Katzen ... dafür aber wunderschöne und faszinierende Quallen. Ja, Quallen. Ach, ihr seht es gleich.

Aber erst mal:

Wenn es wieder einmal viel zu heiss ist und du wie eine Glace schmilzt:

Zuerst einmal abkühlen!

Trinken nicht vergessen!

Bettflaschenhersteller hassen diesen Trick.

Siehst du die Wimpern an diesem Kolibri?

Zunge der Woche:

Was zwei Jahre ausmachen können!

Grumpy Cuteness:

Angry Cuteness:

Hoi!

Zünglein der Woche:

Neulich in der Backstube:

Zeit für ein Nickerchen:

Hier kommen noch ganz viel mehr schlafende Katzen:

Heute schauen wir uns eine ganze Menge faszinierende Quallen an.

Praktisch, wenn man leuchtet, nicht?

Quallen haben weder ein Gehirn noch ein Herz, Zähne, Knochen oder Augen.

Quallen sind eine der ältesten bekannten Organismen auf unserem Planeten.

Ich wüsste gerne, wie diese Qualle Nahrung aufnimmt.

In diesen Armen besser nicht verfangen!

Wusstest du, dass es eine Quallenart gibt, die aus dem gleichen Loch frisst und kackt?

(Wenn du gerade am Essen bist, tut es mir leid ...)

Es gibt sogenannte «unsterbliche Quallen». Streng genommen ist dies eine Fehlbezeichnung, denn wenn sie sterben, können sie sich klonen. Es ist also nicht dasselbe Tier.

Damit aber genug Meerestiere für heute!

Spielzeit!

So talentiert!

Wie am Wochenende alle in der Badi chillen:

Sind wir uns sicher, dass das ein Hund ist?

Und jetzt ab ins Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!