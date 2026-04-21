Bevor es in eine mehrwöchige Pause geht, wurde gestern nochmals um die Million gespielt. Bild: rtl

Bei der 8000-Euro-Frage war Schluss – trotz Telefonjoker Bill Kaulitz

Die Kandidatin Sylvia Schindler scheiterte bei der gestern ausgestrahlten Folge «Wer wird Millionär» an einer Frage zu der Fibonacci-Folge. Ihre hochkarätigen Telefonjoker verspielte sie bereits eine Runde zuvor.

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Was ist denn nochmals diese Fibonaccifolge? Vielen dürfte dabei vor allem an Dan Browns Bestseller «Sakrileg» denken, in welchem Professor Robert Langdon mit Hilfe der Zahlenreihe versteckte Botschaften und Hinweise entschlüsseln musste. Günter Jauchs Rätsel konnte die Kandidatin damit jedoch nicht auf die Schliche kommen. Hättet ihr's gewusst?

Welche Zahl kommt in der Fibonaccifolge, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorherigen ist, als einzige zweimal vor? 1 2 3 4 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 440 Personen teilgenommen

Während die ersten Runden noch glatt liefen, tauchten bei der 1000-Euro-Frage erste Schwierigkeiten auf. Sylvia Schiller begann einen Joker nach dem anderen einzusetzen. Nachdem ihr Publikumsjoker bei einer Frage zu den englischen Kürzeln CFO, CTO und COO draufging, sah sie sich eine Frage später gezwungen, zwei Joker auf einmal einzusetzen.

Fairerweise, wer sich nicht für Fussball interessiert, dürfte wohl auch Mühe bei der Frage, wer für den 1. FC Köln im Februar ein sehenswertes Tor schoss, gehabt haben. Der 50:50-Joker sortierte dann gekonnt die zwei Antworten aus, welche für die Kandidatin sowieso nicht in Frage kamen. Um der richtigen Antwort auf die Spur zu kommen, brauchte es einen weiteren Publikumsjoker.

Mit nur noch dem Telefonjoker im Rücken ging es weiter zur 4000 Euro-Frage. Eine knifflige Frage zu Jubiläen, alten Währungen und einem Twist, auf den man erst mal kommen muss. Auch hier brauchte die Kandidatin erstmals Unterstützung von aussen. Dabei hatte sie die Wahl zwischen einem Mathematikprofessor und Bill Kaulitz.

Sie entschied sich für Ersteren, dieser konnte ihr jedoch auch nicht weiterhelfen. Die Kandidatin kam dann nach einem kleinen Hinweis von Günther Jauch selbst noch auf die richtige Antwort, bevor sie eine Runde später an der oben erwähnten Frage scheiterte.

Im Anschluss an ihr Ausscheiden wurde Bill Kaulitz dann doch noch angerufen, weil er so gerne einmal als Telefonjoker eingesetzt werden würde, wie die Kandidatin Günther Jauch sagt. Im Gegensatz zum Mathematikprofessor kam der ehemalige Tokio-Hotel-Sänger auf die richtige Antwort. (jul)

Wärst du über die 8000-Euro-Frage hinaus gekommen? Teste dein Wissen mit den originalen Fragen aus der gestrigen Sendung: