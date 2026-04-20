Nach der Ausgabe am Montagabend steht für «WWM» eine mehrwöchige Pause an. Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: RTL-Quizshow mit Günther Jauch fällt wochenlang aus

«Wer wird Millionär?» gehört die meiste Zeit im Jahr fest auf den Sendeplatz am Montagabend zur Primetime. Jetzt steht aber erst einmal eine längere Pause an.

Maria Bode / t-online

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Der Montagabend bei RTL gehört Günther Jauch und seinem Quizklassiker «Wer wird Millionär?». Doch damit ist vorerst Schluss – zumindest für einige Wochen. Nach der heutigen Ausgabe (20. April 2026 um 20.15 Uhr) steht eine mehrwöchige Pause an.

Der Grund ist eine neue Show, die am 27. April 2026 auf dem Stammplatz von «Wer wird Millionär?» startet: «Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens» mit Ralf Schmitz als Moderator. In dem neuen RTL-Format tritt eine Person gegen 200 Menschen im Studio an. Die Teilnehmenden müssen schätzen und sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Wenn der einzelne Kandidat oder die Kandidatin näher an der Wahrheit liegt als die übrigen Gäste im Studio, gewinnt die Person 10'000 Euro.

Die zweite Folge von «Die Weisheit der Vielen» läuft am 4. Mai und Episode drei dann wiederum eine Woche darauf: am 11. Mai. Diese ist dann laut RTL die vorerst letzte Folge.

Gastgeber Schmitz bezeichnete sein neues Format als «perfekte Show für alle Schätz-Kekse» und als das «spannendste Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten».

Chance auf den Millionengewinn

WWM-Fans müssen zwar erst einmal eine Auszeit hinnehmen. Doch dafür verspricht die letzte «Wer wird Millionär?»-Ausgabe vor der mehrwöchigen Pause besondere Spannung. An diesem Montag steht Kandidat Tom Wollnik vor der Millionenfrage – diese stellte Günther Jauch seit mehreren Jahren nicht mehr.

Ende Mai zeigt RTL dann ein Pfingst-Special von «Wer wird Millionär?», wie «TV Spielfilm» berichtet. Wann es mit regulären Folgen weitergeht, ist unklar.