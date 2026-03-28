Trump am Abgrund – eine ölverschmierte Woche im Karikaturen-Rückblick
#trump #news #war #iran #epstein— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 21. März 2026 um 00:04
[image or embed]
Rolling towards the abyss. Today's cartoon by Marco De Angelis. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #oil #USA #Hormuz— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 23. März 2026 um 06:47
[image or embed]
Von Bagdad-Bob* zu Teheran-Donnie
Remember Baghdad Bob?— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. März 2026 um 04:41
[image or embed]
«Militäroperation» statt Krieg ...
Re-re-brand.— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 26. März 2026 um 15:40
[image or embed]
To #RejectionIsland, for a cartoon that didn't get used.— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 27. März 2026 um 12:39
[image or embed]
MAGA radio. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl #Trump #MAGA #liar #PostTruth— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 27. März 2026 um 08:19
[image or embed]
Der TACO-Präsident macht seinem Ulknamen alle, äh, Ehre
@deadder.bsky.social) 24. März 2026 um 17:09
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 24. März 2026 um 18:40
[image or embed]
Trump nutzt alle Hebel, um die Öffentlichkeit zu manipulieren
Pay no attention to the grifter behind the curtain #stocktrading— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 25. März 2026 um 19:20
[image or embed]
Nein, die von der SVP angestrebte 10-Millionen-Grenze soll nicht für «Geldsäcke» gelten
Initiative pour limiter la population suisse à 10 millions - © Chappatte dans Le Temps, Genève 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 24. März 2026 um 21:18
[image or embed]
Die Zukunft ist sonnig und windig – ausser bei den verbohrten Erdöl- und Kohle-Fetischisten
The future is sunny and breezy— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. März 2026 um 13:47
[image or embed]
Die Karikaturistin Ann Telnaes hat recht: Auch Amerika erweist sich immer mehr als Gottesstaat
Iran isn't the only theocracy anntelnaes.substack.com/p/iran-isnt-...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 26. März 2026 um 19:59
[image or embed]
Sunday’s @thetimes.com cartoon— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 22. März 2026 um 01:42
[image or embed]
Nicht nur die Amis hoffen, dass es anders weitergeht ...
@mluckovich.bsky.social) 26. März 2026 um 20:45
Nimmt er den Hinterausgang?
The Illusion of an Exit Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. März 2026 um 17:21
[image or embed]
Wir müssen über Social-Media-Schäden reden
3/27/2026- Social Media www.timesfreepress.com/news/2026/ma...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 26. März 2026 um 23:18
[image or embed]
Zuckerberg dealt mit einem süchtig machenden Produkt – wie der OxyContin-Hersteller
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 26. März 2026 um 17:04
[image or embed]
Social Media Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. März 2026 um 20:32
[image or embed]
Tech-Plattformen sind so gebaut, dass sie Kinder süchtig machen. Eine US-Jury hat Meta und Google erstmals dafür haftbar gemacht. Das ist ein Präzedenzfall und ein Signal an die Industrie, die Politik und an Eltern. Meine Freitagskolumne für #dnip ist live: dnip.ch/2026/03/27/v...— Reto Vogt (@rvgt.ch) 27. März 2026 um 07:17
[image or embed]
Neuerdings übernehmen Beamten von Trumps Anti-Migrations-Behörde ICE auch andere Aufgaben
#TSA #trump #ICE #airport #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. März 2026 um 22:06
[image or embed]
Allen USA-Reisenden wünschen wir viel Glück!
We’re here to help. #TSA #ICE— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 24. März 2026 um 02:58
[image or embed]
«Grosse Zahnpastatube!»
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 23. März 2026 um 18:24
[image or embed]
Und bald übernimmt ICE wohl auch eine weitere Aufgabe
Next stop, the midterms anntelnaes.substack.com/p/next-stop-...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 24. März 2026 um 21:02
[image or embed]
Während Trump Putin hilft, fördert der ukrainische Präsident im Nahen Osten Partnerschaften ...
President Zelensky arrived in Saudi Arabia for a Middle East visit, announcing planned high-level meetings. He emphasized cooperation with partners ready to work with Ukraine on security and broader regional coordination. #Ukraine— NOELREPORTS (@noelreports.com) 26. März 2026 um 16:18
[image or embed]
... und schmälert Russlands Einnahmen
Wie die Ukraine die internationalen Sanktionen gegen russisches Öl durchsetzt— Carlo "Realism, Gedankenfetzen und Rants" Masala (@carlomasala1.bsky.social) 25. März 2026 um 21:06
[image or embed]
Bonus
This is Stan. He is the guardian of the stairs. It's his first day and he's a little nervous. Really hoping you don't try to pass. 12/10 (TT: stanthehotdawg)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. März 2026 um 22:40
[image or embed]
(dsc)