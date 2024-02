Frankreich bietet landesweit eine Führerschein-App an – so funktioniert's

Bei Verkehrskontrollen können Menschen in Frankreich ab sofort einen digitalen Führerschein vorzeigen. Das Dokument werde in eine spezielle App für offizielle Dokumente integriert, kündigte das Innenministerium in Paris am Mittwoch an.

Bei Polizeikontrollen kann statt des Portemonnaies das Smartphone gezückt werden, um sich auszuweisen. Bild: zvg

Nutzen können das Angebot alle, die die neue Version des französischen Ausweises im Kreditkartenformat besitzen. Der Zeitung «Le Parisien» zufolge war der digitale Führerschein zuvor bereits in drei französischen Départements getestet worden. Er solle lediglich eine Ergänzung zum physischen Führerschein sein und diesen nicht ersetzen, betonte Innenminister Gérald Darmanin in dem Blatt. Auch die Fahrzeugpapiere sollten bald über die App vorgelegt werden können.

Der digitale Führerschein ist in die staatliche Smartphone-App «France Identité» integriert, die für iOS (iPhone) und Android erhältlich ist. Bei Polizeikontrollen genügt es, das eigene Handy unmittelbar neben das Handy des kontrollierenden Polizisten zu halten. Zwischen den beiden Mobilgeräten werde dann eine kontaktlose Verbindung (NFC) hergestellt.

