Netflix-Rivale Disney+ knackt Marke von 50 Millionen Bezahlabos



Läuft bei Disney+: Bereits über 50 Millionen Bezahlabos verkauft



Der Streamingservice des Unterhaltungsriesen Disney verzeichnet weiter rasantes Wachstum. Disney+ habe rund fünf Monate nach dem Start in den USA weltweit bereits 50 Millionen zahlende Abonnenten gewonnen, teilte der Konzern am Mittwoch (Ortszeit) in Burbank mit. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um sieben Prozent.

Bild: AP

Disney hatte mit dem Streamingdienst im November die Jagd auf den Marktführer Netflix eröffnet und auf Anhieb grossen Kundenzustrom erhalten. Disney+ punktet mit beliebten Produktionen wie der «Star Wars»-Serie «The Mandalorian» und bislang relativ niedrigen Preisen.

Der Abstand zu Netflix bleibt vorerst dennoch gross – der Konkurrent hatte zuletzt rund 167 Millionen Kunden. Allerdings ist Netflix auch schon seit über zehn Jahren im Geschäft und in über 190 Ländern weltweit vertreten – Disney+ bislang erst in gut einem Dutzend. (sda/awp/dpa)

