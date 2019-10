Digital

Sunrise kündigt «weltweit ersten» Cloud-Gaming-Dienst über das 5G-Netz an



bild: watson

Sunrise kündigt «weltweit ersten» Cloud-Gaming-Dienst über das 5G-Netz an – in 4K-Grafik

Sunrise stellt laut Eigenaussage als erster Anbieter weltweit «die nächste Generation von Smartphone-Gaming vor». Aufwändige Spiele, die bislang primär auf dem PC oder Konsolen zu finden waren, können über das neue 5G-Netz in 4K-Grafik auf Smartphones und andere Geräte wie Tablets, Laptops, PCs oder TVs gestreamt werden. Das soll möglich werden, da 5G im Gegensatz zu 4G deutlich kürzere Verzögerungszeiten hat.



Mit einem Controller für Smartphones können Konsolenspiele auf dem Handy wie auf einem grossen TV-Bildschirm gespielt werden.



bild: watson

Zusammen mit dem Partner Gamestream werde die «Sunrise Game Cloud 5G App» im November dieses Jahres starten, hiess es am Montag an einem gemeinsamen 5G-Event von Sunrise und Huawei in Zürich. «Besonders freue ich mich, dass wir weltweit der erste Anbieter sind, der einen Cloud-Gaming-Service mit 4K-Auflösung über 5G auf den Markt bringt», sagt Olaf Swantee, CEO von Sunrise.



Die «Sunrise Game Cloud App» bietet zum Start 50 Konsolenspiele, darunter Titel wie «Tomb Raider», «DiRT Rally» oder «Roland Garros Tennis World Tour 2019». Der Dienst wird als Flatrate für Smartphones zum Monatspreis von 9.90 Franken angeboten. Die App soll im November für Sunrise-Kunden mit einer 5G-Option im Google Play Store verfügbar sein. Um den Dienst nutzen zu können, braucht man natürlich auch ein 5G-fähiges Smartphone – iPhone-Nutzer bleiben somit zunächst aussen vor.

Viel Konkurrenz für Sunrise

Nebst Sunrise plant auch Google einen eigenen Gamestreaming-Dienst. Googles Stadia soll im November in den USA an den Start gehen. Wann der Dienst zu uns kommt, ist noch nicht bekannt. Microsoft entwickelt unter dem Namen Project xCloud ebenfalls einen Gamestreaming-Dienst. Auch der Konsolen-Platzhirsch Sony sowie unter anderem Nvidia und die Deutsche Telekom arbeiten an ähnlichen Angeboten.



Spielkonsolen oder teure Gamer-PCs sind so theoretisch nicht mehr nötig. Ob das 5G-Netz, etwa in vollen Zügen, tatsächlich das verzögerungsfreie Streamen von Games in 4K ermöglichen wird, muss die Praxis aber erst noch zeigen.



(oli)

