Tesla-Aktie stürzt nach Musks Partei-Ankündigung ab

Mehr «International»

Die Tesla-Aktie hat am Montag deutlich an Wert verloren, nachdem Firmenchef Elon Musk die Gründung einer eigenen Partei angekündigt hatte. Zudem setzte US-Präsident Donald Trump am Wochenende das Steuer- und Ausgabengesetz in Kraft, das die Abschaffung von Elektroauto-Subventionen in den USA vorsieht. Die Tesla-Aktie startete in den US-Handel mit einem Kursverlust von rund sieben Prozent.

Der Elektroauto-Hersteller hat mit Rückgängen bei den Auslieferungen zu kämpfen. Analysten gehen davon aus, dass Musks rechte Ansichten und seine politischen Aktivitäten der Tesla-Marke schadeten und dazu beitrugen. Nach Musks Partei-Ankündigung äusserten sich mehrere von ihnen kritisch.

So forderte Dan Ives von Wedbush Securities ein Eingreifen des Verwaltungsrates. Jed Dorsheimer von der Finanzfirma William Blair betonte, Anleger betrachteten den Ausflug in die Politik als Ablenkung, während das Tesla-Geschäft Musks Aufmerksamkeit brauche. Musk hatte im Frühjahr angekündigt, er werde sich wieder mehr um die Belange von Tesla kümmern, nachdem er monatelang als Trumps Kostensenker im Washington aktiv war.

Musk hatte am Wochenende die Gründung einer Partei mit dem Namen America Party angekündigt. Sie soll sich laut Musk als dritte Kraft neben Trumps Republikanern und den Demokraten etablieren.

Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von zuletzt mehr als 360 Milliarden Dollar. Allerdings besteht es vor allem aus seinen Beteiligungen an Tesla und der nicht an der Börse notierten Raumfahrtfirma SpaceX. Damit sinkt auch Musks Reichtum mit dem Kurs der Tesla-Aktie. (sda/awp/dpa)