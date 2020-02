Digital

Xperia 1 II: Für sein Handy borgt sich Sony Technologie aus seiner Top-Kamera



bild: sony

Xperia 1 II: Für sein neustes Handy borgt sich Sony Technologie aus seinen Top-Kameras

Sony baut seit Jahren gute Kameras, bloss seine Smartphone-Kameras konnten bislang nur mässig überzeugen. Das soll sich mit dem neusten Flaggschiff-Modell drastisch ändern.

Sony und Smartphones, das war in den letzten Jahren keine besonders erfolgreiche Geschichte. Zwar stellt Sony ausgezeichnete Spiegelreflexkameras und die wohl besten Sensoren für Handy-Kameras her. Letztere werden von fast allen führenden Smartphone-Herstellern (z.B. Apple, Nokia, Xiaomi, Oppo etc.) verbaut. Und trotzdem reichten Sonys Xperia-Handys in den letzten Jahren fast nie an die Qualität der Rivalen heran.



Das dürfte auch daran liegen, dass bei kleinen Smartphone-Kameras nicht mehr die Hardware, sondern die Software der wichtigste Faktor für die Bildqualität ist. Das heisst: Algorithmen rechnen Fotos hübsch – und das können derzeit Google, Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi und auch Oppo besser als Sony.

bild: sony

Nun aber tut sich etwas bei Sony: Das kommende Top-Modell heisst Xperia 1 II (gesprochen: Xperia 1 mark zwei). Der Name ist ganz eindeutig an die Bezeichnungen bekannter Kamera-Modelle angelehnt, etwa Sony Alpha 77 II.



Dies lässt hoffen, dass bei Sony die Kamera- und Handy-Sparte endlich enger zusammenarbeiten. Das Xperia 1 II «nutzt Technologien aus der Sony Alpha 9, der besten Kamera für Sportfotografie», schreibt Sony. So sollen mit AF-/AE-Tracking (Augenautofokus) selbst bei sich schnell bewegenden Motiven gestochen scharfe Bilder möglich sein.

bild: sony

Das neue Xperia 1 II kommt zudem mit der «Photo Pro App» und «Cinema Pro App», die ambitionierten Fotografen und Filmern «eine ähnliche Benutzeroberfläche wie von den Sony Alpha-Kameras bekannt» biete. Kurz gesagt soll das neue Handy einen Profi-Modus haben, der die ähnlichen Einstellungen ermögliche, wie man es bislang von High-End-Kameras gewohnt ist.



Dass sich an der Kamera-Front bei Sony tatsächlich etwas tut, zeigt auch die Tatsache, dass die Japaner neu mit dem deutschen Optik-Spezialisten Zeiss kooperieren. Zeiss beliefert schon seit vielen Jahren Nokia mit Handy-Linsen.

Ob Sony mit dem Xperia 1 II dieses Jahr Huawei, Samsung und Co. ernsthaft in Verlegenheit bringen kann, sehen wir ab dem spätem Frühjahr 2020. Dann soll das Android-Handy bei uns in den Handel kommen.

Das Xperia 1 II im Überblick

166 x 72 x 7,9 mm, 181 g

6,5″ 4K-OLED-Display (90 Hz, HDR), 21:9-Format (Gorilla Glas 6)

5G, Snapdragon 865 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Speicher

12-MP-Triple-Kamera mit Zeiss-Optik und Sony Alpha-Technologie (1/1.7″ Sensor und OIS + Zoom mit OIS + Ultra-Weitwinkel + 3D iToF-Tiefensensor)

8-MP-Frontkamera (mit Full-HD-Video)

4000 mAh Akku, Schnellladefunktion (50 Prozent Ladung in 30 Minuten), kabelloses Aufladen

3,5 mm Klinkenanschluss

Stereo-Frontlautsprecher, Dolby Atmos, Hi-Res-Audio

Fingerabdrucksensor seitlich im Powerbutton

Wasser- und staubgeschützt nach IP65/68

Dualshock 4 (Wireless-Controller-Unterstützung)

Schwarz, Lila

Android 10

Ab spätem Frühjahr 2020 verfügbar

Preis: 1199 Euro (UVP). Schweizer Preise sind uns noch nicht bekannt.

Mit dieser Grafik findest du in 60 Sekunden heraus, welches Handy wirklich zu dir passt bild: oliver wietlisbach / watson.ch

Das vollständige Flussdiagramm kannst du hier herunterladen.

